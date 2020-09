Hanvold mister gaveinntekter, men øker lønna

Visjon Norges viktigste pengestrøm, gaveinntektene, minker stadig.

Den omstridte tv-kanalen lever av pengegaver fra seerne. Her har Jan Hanvold ikke klart å snu den negative trenden som har preget virksomheten de siste årene:

Lønnsøkning på 120.000 kroner

For: Når gaveinntektene fortsetter å falle, betyr det at driftsresultatet forverrer seg.

For to år siden gikk driften med 6,3 millioner kroner i minus. I fjor var dette økt til minus 11,8 millioner. Det er krevende når du har 60 personer på lønningslista.

Pastor Jan Hanvold, som er frontfigur og styreleder for virksomheten, noterer seg imidlertid for en inntektsøkning.

Hanvold fikk et honorar på 862.709 kroner i 2019. Det er 120.000 kroner mer enn året før. Hanvold har ikke besvart NRKs spørsmål om dette uttaket.

Millioner inn på konto

2019 var et merkeår for Visjon Norge. Kanalen fikk beskjed fra Drammen kommune om at lokalene deres ikke var godkjent for tv-virksomhet. Eiendommen ble solgt til den svenske boligutvikleren Boverian.

Prisen er ikke offentlig. Men årsresultatet til TV Visjon Norge er nå i pluss, på grunn av finansinntektene fra dette salget.

Totalt fikk kanalen inn 34 millioner på konto etter å ha solgt to eiendomsselskaper til svenskene.

For ekteparet Inger og Jan Hanvold var også salget en hyggelig affære. De eide nesten 20 prosent av aksjene i det mest verdifulle eiendomsselskapet.

NRK har spurt Jan Hanvold hvor mye han og kona fikk for aksjesalget, men tv-pastoren har ikke svart.

Leier ut til seg selv

Salget av hovedkvarteret førte til at tv-kanalen måtte finne seg nye lokaler. Dermed flyttet hele virksomheten inn i Mjøndalen Cellulosefabrikks tidligere svovel- og kullsilo.

Disse lokalene er ombygd og eies av Jan Hanvold sammen med en forretningspartner.

Hanvold har ikke svart NRK på hvor mye kanalen betaler ham i husleie for disse lokalene.

TV Visjon Norge flyttet virksomheten sin til Mjøndalen etter at Drammen kommune konkluderte med at driften var i strid med reguleringsplanen for lokalet de holdt til i tidligere. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Låner innsamlede midler

I fjorårets regnskap for TV Visjon Norge, er det en transaksjon som utmerker seg:

Hvert år samler tv-kanalen inn betydelige summer til nødhjelp, særlig i Moldova. Disse pengene plasseres i et eget selskap, Visjon Bibel Center.

Regnskapene for 2019 viser at TV Visjon Norge har lånt 3,6 millioner av disse øremerkede midlene.

NRK har spurt pastor Hanvold om hvorfor kanalen låner innsamlede nødhjelpsmidler. Han har heller ikke svart på dette spørsmålet.

