Gir opp å få hjelp – flytter til en annen bydel

Det er to år siden Bergljot Gjelsvik falt ned en trapp på jobb og fikk en ryggmargsskade.

Mesteparten av tiden har hun bodd på Ullern helsehus, der mange av pasientene har demens.

Men nå er det slutt.

– Jeg kjenner en lengsel etter å komme til et hjem, sier hun.

Bergljot har lenge kjempet en kamp for å kunne bo for seg selv og komme tilbake i jobb som psykolog og forsker.

«Flykter» til St. Hanshaugen

Ifølge Likestillingsloven har funksjonshemmede rett til et fritt og uavhengig liv.

Nøkkelen til dette er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), en assistent som tar seg av praktiske oppgaver og gjør det mulig for personen å jobbe, delta i fritidsaktiviteter og være med venner og familie.

Men Bydel Frogner har ikke klart å gi Bergljot et tilbud om BPA som hennes behandlere mener er forsvarlig. Nå gir hun opp og «flykter» til Bydel St. Hanshaugen.

Bergljot undersøkte hvilke erfaringer andre med behov for tilrettelegging har hatt i Oslo.

– Da pekte Bydel St. Hanshaugen seg ut som en bedre bydel.

Selv om BPA er en lovfestet rettighet, er det klare forskjeller fra kommune til kommune og mellom bydeler på hvor mange som får tildelt slik assistanse og antall timer per uke.

Ønsker mer likhet

I oktober felte Fylkesmannen en knusende dom over Bydel Frogners behandling av Bergljots sak, og fastslo blant annet «saksbehandlingsfeil», «feil lovanvendelse» og «svikt i selve avgjørelsen».

Bydelen fikk pålegg om å legge fram en grundigere utredning av Bergljots sak i løpet av en uke.

I stedet ba bydelen om flere utsettelser, til tross for at den har kjent til Bergljot og hennes behov i minst 16 måneder.

Bydel Frogner vil ikke stille til intervju, men bydelsdirektør Odd Rune Andersen svarer på e-post at «Gjelsvik har flyttet til en ny bydel. Derfor tar bydelen svaret fra Fylkesmannen til etterretning.»

Bydelen sier de har tilbudt Bergljot en kommunal leilighet i Pilestredet.

NRK har sjekket ut leilighetskomplekset, og ifølge Pasient- og brukerombudet i Oslo kommune og en ansatt i bygget bor det personer med rus- og psykiatriproblematikk der, i tillegg til personer med funksjonshemming og somatiske lidelser.

Bergljot har takket nei til leiligheten.

Se hele svaret fra Bydel Frogner nederst i saken.

Vennene Tor Pedersen, Kathinka Hystad, Joe Viana og Tove Beate Pedersen må bære Bergljot inn i leiligheten. Foto: RUNE A. HANSEN / NRK

Stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV sier Bergljot ikke er alene om å kjempe for å få BPA. Hun reagerer på at det ikke gjøres noe for å jevne ut forskjellene for funksjonshemmede.

– Det er dessverre store forskjeller mellom bydeler, og mellom kommuner i Norge. Det er ulik kompetanse og forståelse for BPA, og det er ulik ledelse. Vi vil derfor fremme et forslag om en forskrift som gir mer likhet, sier hun. – Og det haster.

– Vil tilbake i jobb

– Det er fint å komme hjem, men jeg føler meg veldig utrygg siden det ikke er ferdig tilrettelagt og jeg ikke har fått vedtak om BPA ennå.

Bydel St. Hanshaugen jobber nå med å kartlegge behovet til Bergljot for tjenester. I praksis vil det si at de for tiden er innom med hjemmesykepleie fire ganger per dag og to ganger per natt. Men det er en helt annen type hjelp enn BPA.

Om Bergljot vil få BPA i ny bydel, hvor mange timer, og hvor lang tid dette vil ta, er foreløpig uklart.

Hun skulle ønske systemet hadde vært enklere og kjappere.

– Det er helt absurd at jeg skal kjempe så fælt for å leve et vanlig liv, tjene penger og betale skatt, i stedet for å bare være en utgift, sier hun.

Bydel Frogners svar Ekspandér faktaboks Bydelsdirektør Odd Rune Andersen i Bydel Frogner svarer i en e-post: «Bydelen har tilbudt Gjelsvik flere bomuligheter i stedet for Ullern helsehus. Gjelsvik har takket nei til alle tilbud.» Bergljot og Bergljots advokat, Odd Ivar Grøn, mener Bergljot ikke har fått andre tilbud enn leiligheten i Pilestredet. Bergljot har gitt fritak fra taushetsplikten, og NRK har derfor gitt bydelen mulighet til å legge fram dokumentasjon på bomulighetene. Først svarte Bydel Frogner at de trengte et døgn på å innhente opplysningene. Så svarte bydelen at de ikke kan sende over dokumentasjon på brukere. Bydel Frogner skriver også: «Bydel Frogner har gitt Gjelsvik et midlertidig vedtak på BPA. Det er vanskelig å beregne behov for BPA, så lenge hun ikke har villet prøvebo i egen leilighet.» Bergljots advokat har følgende kommentar til dette: «Fylkesmannen har i sitt vedtak tilbakevist at det er vanskelig å beregne BPA-behov selv om hun ikke har bodd i egen leilighet. På Ullern helsehus har man hatt en utmerket anledning til å vurdere både funksjonsnivå og hjelpebehov i nesten halvannet år. Bergljots poeng er at bydelens tilbud åpenbart ikke har vært tilstrekkelig til å ivareta grunnleggende behov og langt ifra nok til å legge til rette for slik deltakelse i samfunnet som hun ønsker og har rett til.» Bydel Frogner skriver: «Bydelen har ventet på at Gjelsviks leilighet skulle bli klar for å kunne gi korrekt hjelp, men det har tatt lang tid for Gjelsvik å få leiligheten ferdig. Bydelen har tilbudt en treningsleilighet. Dette har Gjelsvik avslått. Dette har forsinket hjemflytting og beregning av behov for hjelp.» Bergljots advokats kommentar: «Avslaget på treningsleilighet har ikke forsinket hjemflytting. Tvert i mot så flyttet hun jo i stedet hjem.»