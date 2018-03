Forsker tapte mot Universitetet i Oslo i retten

Roya Sabetrasekh har i mange år kjempet for å avdekke hvorfor hennes forskning havnet i patentsøknaden til et svensk firma. Foto: Martin Gaarder / NRK

Roya Sabetrasekh gikk til søksmål fordi hun mente at forskningen hennes var urettmessig brukt i et patent.

Universitetet i Oslo ble frifunnet. Sabatrasekh ble i tillegg idømt 150.000 kroner i saksomkostninger. Oslo tingrett finner det bevist at hun ikke gjorde et selvstendig nok arbeid på et biomedisinsk prosjekt, som, uten at hun visste det, endte opp i en patentsøknad, eid av det svenske legemiddelfirmaet Ascendia.

– Ikke selvstendig bidrag

I dommen står det blant annet

Selv om patentsøknaden har kopiert fra arbeidet til Sabetrasekh, er det ikke bevis for at hun har patentrettigheter. Foto: Svend Even Hærra / NRK

«Rettens konklusjon er basert på at det ikke er sannsynliggjort at Sabetrasekhs forsøk med Histocare-gelen i laboratoriet innebar noe selvstendig intellektuelt bidrag til den eventuelle oppfinnelsen.»

Retten har også kommet fram til at det er kopiert fra både tekst, bilder og grafer fra Sabatrasekhs artikkelutkast, men at dette ikke betyr at det er søkt patent på det arbeidet som Sabatrasekh utførte.

Kritiserer professor

Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende frifinner UiO, men kritiserer Sabetrasekhs veileder, odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

Han tok oppdrag som privat konsulent for Ascendia, samtidig som det var et forskningssamarbeid mellom UiO og Ascendia, der han var sentral som UiO-professor.

Retten mener professor Ståle Petter Lyngstadaas har opptrådt uryddig. Foto: NRK

Lyngstadaas hjalp Ascendia med den omstridte patentsøknaden uten å opplyse UiO om det. Han unnlot også å fortelle dette i intervju med Brennpunkt i 2014, da vi spurte om han visste at det ble søkt patent på de aktuelle forskningsresultatene.

Dommeren skriver: «Etter rettens oppfatning har Lyngstadaas opptrådt uryddig. Han burde ha informert sin arbeidsgiver om oppdraget vedrørende patentsøknaden, i og med at forsøkene var utført ved UiO. Retten mener at Lyngstadaas uheldige rolleblanding trolig har bidratt til Sabetrasekhs oppfatning om at det har foregått ting bak hennes rygg og at hun er blitt lurt når det gjelder rettigheter til det omsøkte patentet.»

Universitetet frifinnes

Roya Sabetrasekh må betale 150.000 kroner i saksomkostninger. Foto: Martin Gaarder / NRK

Kritikken mot Lyngstadaas gir etter rettens syn ikke noe grunnlag for at UiO skal kompensere Sabetrasekh.

I dommen heter det: «Retten kan likevel ikke se at det er grunnlag for å identifisere Lyngstadaas handlinger med UiO.»