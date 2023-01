NRK har i en serie saker undersøkt ulovlig arbeid og Arbeidstilsynet reaksjoner.

Like før jul fremmet SV et tredelt forslag for å styrke Arbeidstilsynet.

Partiet krevde blant annet en full gjennomgang av tilsynets muligheter til å hente informasjon og gi sanksjoner ved lovbrudd.

– Vi vil sikre verktøyene tilsynet trenger for å jobbe effektivt. Jo bedre jobb de gjør, jo mer sannsynlig er det at politiet åpner etterforskning, sier partiets nestleder Kirsti Bergstø.

Hun viser til NRKs avsløring av at kun en brøkdel av anmeldelsene fra Arbeidstilsynet har ført til dom. 40 prosent ble henlagt.

Les hele SVs forslag, som først ble omtalt av Aftenposten, i faktaboksen nederst.

UTVIDE VERKTØYKASSA: Kirsti Bergstø, nestleder i SV, vil ha flere inspektører, en tillitsreform og en full gjennomgang av Arbeidstilsynets mulighet til å hente informasjon og reagere ved lovbrudd. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Nå varsler Høyre støtte.

– Vi støtter helt klart en gjennomgang av Arbeidstilsynets verktøykasse. De må få oppdaterte hjemler, sier stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø.

Også arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er positiv. Det bekrefter hun i en e-post:

«Jeg tar sikte på å gjennomgå Arbeidstilsynets hjemler bredt», skriver hun.

Med regjeringen ombord er det flertall på Stortinget for å vurdere sterkere skyts til Arbeidstilsynet.

To klare krav fra de ansatte

Vivian Mikalsen, hovedtillitsvalgt for NTL i Arbeidstilsynet, har to krav:

En klar hjemmel til å ta beslag i dokumenter som firmaer ikke vil vise frem under kontroller.

Adgang til å hente informasjon fra flere aktører.

– I dag er vi i stor grad avhengig av informasjon fra firmaene som kontrolleres. Jobben vår hadde blitt enklere om vi kunne hente informasjon fra tredjepart, sier hun.

– Hva er en tredjepart?

– Det kan være utleiere, kunder, forsikringsselskap, banker, regnskapsførere, app-leverandører og flåtestyringsverktøy i transportbransjen.

VIL HA FLERE VÅPEN: Vivian Mikalsen er hovedtillitsvalgt for NTL i Arbeidstilsynet og arbeider i Tromsø. Foto: Marita Andersen / NRK

Mistenker fiktiv dokumentasjon

NRK har tidligere vært med på kontroller ved norske verft. Her mistenkte Arbeidstilsynet fiktiv dokumentasjon.

Ifølge Mikalsen gjelder det flere bransjer.

– Når folk hevder de bare jobber fem timer om dagen, skulle vi gjerne hatt hjemmel til å hente portlisten, fra tredjepart, som viser når de kom og gikk, sier hun.

Mikalsen peker på beslag som en løsning.

– Det vil avskjære muligheten til å tukle med dokumenter i ettertid, sier hun.

KONTROLLERES: Arbeidere fra utenlandske selskaper intervjues under et tilsyn ved verftet Vard Langsten i oktober 2021. NRK har sladdet ansiktet på arbeiderne. Foto: KJETIL SOLHØI / NRK

Vil la Arbeidstilsynet gi bot til personer

På Stortinget kappes nå partiene om å styrke Arbeidstilsynet. I dag varsler Rødt enda et nytt forslag.

Partiet vil la Arbeidstilsynet få gi bøter til personer med en ledende rolle i et firma.

I dag kan tilsynet bare gi bot til selve firmaet.

NYTT FORSLAG: Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson i partiet Rødt mener det er problematisk at firmaer kan slippe unna bot fra Arbeidstilsynet ved å slå seg konkurs. Foto: Rødt

– Firmaer som får overtredelsesgebyr slår seg ofte konkurs. Da faller gebyret bort. Eier eller direktør kan altså sitte igjen med profitten etter lovbruddene. Det er problematisk, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson til NRK.

Han mener saker på NRK og i Aftenposten har vist at det nærmest er risikofritt å være kriminell i norsk arbeidsliv.

– Alvorlige lovbrudd ender opp uten noen form for straff. Arbeidstilsynet bør få mulighet til å holde ansvarlig ledende personer i et firma, sier han.

Forbrukertilsynet, Luftfartstilsynet, Finanstilsynet, Justervesenet og Lotteritilsynet bekrefter overfor NRK at de i dag har lov til å gi overtredelsesgebyr til personer.

Ser mer om Røds forslag i faktaboksen nederst i saken.

Les også: Arbeidstilsynets gebyrtabber: Ga millionbot – krevde aldri inn pengene

NRK har spurt arbeidsministeren hva hun synes om Røds forslag. Det svarer hun ikke på.

KLAR BESKJED: Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har gitt Arbeidstilsynet beskjed om flere kontroller i 2023. Foto: Alf Simensen / NTB

Hun viser i stedet til instruksen hun fredag sendte Arbeidstilsynet for 2023: Slå hardere ned på kriminalitet i arbeidslivet. Det skal skje gjennom mer tilsyn, flere gebyr og rutinemessig politianmeldelse ved grov arbeidslivskriminalitet.

Forslagene fra SV og Rødt skal formelt behandles på Stortinget i løpet av våren.