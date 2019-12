Filippinsk politi pekte ut nordmann for fem år siden – først i år ble han etterforsket

– Dette er min norske kunde.

Regene Ybanes scroller gjennom bilder på PC-en, og stopper ved bildet av en nordmann. Første gang hun møtte ham, var hun 16 år. Han var 50.

– Hvor lenge var han din kunde?

– I tre år.

I mange år har Regene ønsket at nordmannen hun sier voldtok henne, og som senere skal ha vært hennes kunde, skal bli etterforsket og pågrepet.

Nordmann utpekt av filippinsk politi

Vi møter filippinske Regene i Brennpunkt-dokumentaren «Hallikens hus». I tre år ble hun kontrollert og solgt av en nå livstidsdømt hallik på Filippinene, Jerrie Arraz.

Regene, som kom fra en fattig familie, ante ikke at det hun var utsatt for var menneskehandel.

– Den gang virket det normalt for meg. Jeg trodde at det skulle være sånn. Så nei, jeg tenkte ikke på å rømme eller dra. Noen ganger kunne jeg også sende litt penger til mamma, sier Regene.

Da Jerrie Arraz ble pågrepet i 2014, holdt politiet i Manila en pressekonferanse. Den ble dekket av lokal og internasjonal presse. Her utpekte politiet en norsk mann som en kunde av halliken, med fullt navn og bilde.

Det er til enhver tid en nordisk kontakt-offiser på plass i regionen. Til tross for dette, gikk pressekonferansen Kripos hus forbi.

– Vi har ikke mulighet til å følge alle fjernsynssendinger rundt omkring og vi er avhengig av at vi får informasjon gjennom de samarbeidskanalene vi har med andre land, sier Emil Kofoed ved seksjonen for seksuallovbrudd i Kripos.

Kripos ble tipset av belgisk journalist

I Belgia sitter en journalist som jobber i det skjulte for å avsløre nettovergripere. Ofte i samarbeid med organisasjonen Terres des Hommes.

Metodene hans er risikable: Han har utgitt seg for å være pedofil for å komme i kontakt med kunder og halliker, som kjøper og selger direkteoverførte overgrep mot filippinske barn.

I nettverket til Jerrie Arraz dukket den utpekte nordmannen stadig opp.

– I 2018 ble jeg intervjuet av Kripos i forbindelse med en annen overgrepssak på Filippinene. Da tipset jeg dem også om denne nordmannen, sier han.

Kripos sier til NRK at de ikke fant tilstrekkelig grunnlag for å prioritere saken.

Emil Kofoed i Kripos sier at politiet ikke fant tilstrekkelig informasjon til å prioritere saken om nordmannen. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

– Vi mottar årlig veldig mye informasjon. Eksempelvis mottar vi 12.000 tips bare fra ulike tjenestetilbydere på internett. Vi vurderer alt vi mottar, og hva vi skal forfølge. I dette tilfelle var det ikke nok informasjon i tipset til at det var grunnlag til å ta det videre, sier Kofoed.

Status: siktet

Først i november i år ble nordmannen pågrepet. Ikke av Kripos, men av Oslo Politi. Etter pågripelsen fant politiet bilder og video av barn som utsettes for seksuelle overgrep på mannens mobil.

– Burde dette vært gjort før, gitt informasjonen dere kunne hatt i 2015 og hadde i 2018?

– Vi har sett på opplysningene på nytt, og står ved den vurderingen at på det tidspunktet vi fikk denne informasjonen så var det ikke tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med den informasjonen vi hadde, sier Kofoed.

Nordmannen ble varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. Tirsdag denne uka, ble han løslatt fra varetekt.

Han har fortsatt status som siktet for voldtekt og produksjon av bilder og video som viser seksuelt misbruk av barn.

Ifølge nordmannens advokat avviser han enhver kjennskap til kriminell virksomhet Jerrie Arraz stod bak. Han avviser også beskyldninger om voldtekt og kjøp av sex med mindreårige. Han bekrefter at han har vært nær venn av Jerrie Arraz og hans familie i mange år. Han sier at han så på Regene Ybanes som sin kjæreste og aldri har betalt for å ha sex med henne.