Gynekolog Agnethe Lund sier at de aldri har sett kjønnslepper som har vært for store eller for små. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

– Små, rosa, hårløse kjønnslepper er det ingen damer som har. Da er de enten operert eller retusjert. Det er like unaturlig som at puppene står rett ut, sier gynekolog Agnethe Lund.

Undersøkelser fra Trondheim og Danmark viser at cirka halvparten av kvinner har synlige indre kjønnslepper.

– Mange mangler dessverre kunnskap om hvordan normale kvinnelige underliv ser ut, sier hun.

Én av seks norske kvinner mellom 18 og 30 er misfornøyd med hvordan eget underliv ser ut, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK Innafor. Foto: Grafikk: ALEKSANDER RØNNING/NRK

Hun forteller at de får flere henvisninger med kosmetiske spørsmål nå enn tidligere, og ofte med et ønske om å redusere de indre kjønnsleppene.

Sammen med helsesøster på Helsestasjon for Ungdom og Studenter i Bergen, Agnes Giertsen, svarer hun på vanlige spørsmål fra unge kvinner.

1. Er de indre kjønnsleppene mine for store?

– Så lenge folk er friske er ingen kjønnslepper for store. Man trenger ikke å karakterisere kjønnsleppene som verken for store eller for små, alle er forskjellige, sier gynekolog Agnethe Lund.

Helsesøster Agnes Giertsen mener det er viktig å vise fram hvilket mangfold som finnes av vaginaer. Foto: Annbjørg Dalland / NRK

– Da det ble en trend å barbere seg, ble kvinners kjønnsorgan mer synlig, og forskjellene åpenbarte seg tydeligere. På gutter ser man tydelig forskjellene på kjønnorganene, mens dette har vært et mer skjult området hos jenter, sier helsesøster Agnes Giertsen.

Hun mener helsevesentet må bli flinkere til å vise mangfoldet av vaginaer.

– Det er også helt normalt at den ene kjønnsleppen kan være større enn den andre, sier hun.

2. Er klitoris for stor eller for synlig?

– Også klitoris kommer i forskjellige størrelser. Hos noen er den synlig, hos andre ikke. Er den stor kan man være ekstra følsom og det kan være fordel. Men det behøver ikke å bety at man er ekstra følsom, sier Giertsen.

Det finnes et mangfold av vulvaer og alle er like forskjellige nedentil som i ansiktet. Foto: KAMILLA MARIE JOHANSEN / NRK

3. Er det vanlig at det er vondt når jeg sykler eller utfører aktiviteter?

– Nei, det er ikke vanlig. Det er ingen sammenheng mellom plagene noen kvinner viser til og størrelse på kjønnsleppene, sier Lund.

Hun forteller at det ikke finnes forskning som viser at en operasjon vil bedre symptomene.

– Husk at gutter har pung, og de klarer å sykle! På samme måte som gutter, må jenter ta hensyn til at vi har kjønnslepper når vi for eksempel sykler. Kjøp deg en god sykkelbukse så unngår du å skjære bort deler av underlivet ditt, sier hun.

4. Er det vanlig å ha komplekser for underlivet sitt?

– Det er dessverre vanlig at mange tenker på disse tingene, så man er verken alene om å tenke sånn eller føle seg annerledes, Giertsen.

Sexolog Gro Isachsen viser NRK-programleder Emma Clare Gabrielsen bilder av mangfoldet av vaginaer. Foto: Kamilla Marie Johnsen / NRK

Hun sier at det er viktig å spørre helsepersonell hvis man har behov for å snakke om det, og at ingen spørsmål er for dumme.

Agnethe Lund synes det er trist at det oppstår et skjønnhetsideal for kjønnslepper som gjør at mange ikke føler seg normale.

– Det er bekymringsverdig at unge jenter i økende grad skal se seg selv nedentil og føle at de ikke er pene nok. Jeg håper at kvinner vil vise og dele at det å ha en frisk, normal kropp er en glede. Vi må ikke sykeliggjøre friske kvinner, sier hun.

5. Kan utseende på kjønnsorganet gi konsekvenser for sexlivet mitt?

Den danske «Kussomaten» har samlet inn bilder fra normale underliv for å få fram hvor stor variasjon som faktisk finnes. Foto: Kussomaten.dk

– Nei, det skal veldig mye til. Alle som er friske kan ha et sexliv og man kan ha god sex med mange varianter av anatomi, sier gynekologen.

Hun presiserer at det snarere er komplekser for kropp og utseende som kan hindre en sunn seksualitet.

– En operasjon vil neppe fikse sexlivet og kirurgi utgjør alltid en risiko selv om inngrepet er lite. Vi har sett komplikasjoner som smerter eller for trang og arrete skjedeinngang. Behandling av komplikasjoner etter inngrep er vanskelig, sier hun.