Etter seks år fikk «Stine» en telefon: – De hadde funnet voldtektsmannen

– Hva svarer statsråden på kritikken som kommer frem?

«Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering har styrket politiets budsjetter kraftig, nettopp for å sette de i stand til å kunne etterforske voldtektssaker grundig og raskt. Prioriteringene er også klarlagt gjennom mål og prioriteringer for politi og påtalemyndighet. Vi forventer at politiet benytter de hjemlene de har til DNA registrering, da det er ett av flere virkemidler for å oppklare alvorlig kriminalitet.»

Rapporten Foss sikter til ble ferdigstilt av Kripos i mars 2021, mens Høyre hadde justisministeren. I rapporten har politiet gjennomgått alle voldtektssakene fra 2019 der anmelde ble levert innen 48 timer etter at voldtekten skal ha funnet sted. Undersøkelsesperioden er fra før vi kom i regjering.

Det er politi og påtalemyndighet som gjennomfører etterforskning i den enkelte sak og som er ansvarlig for straffesakshåndteringen. Det gjelder også innføring i DNA-registeret.

– Kan statsråden si noe mer om tiltakene Riksadvokaten og Politidirektoratet vil iverksette?

Det er naturlig at disse spørsmålene stilles til Riksadvokaten og Politidirektoratet. De er de som har ansvaret for håndteringen av enkeltsaker og etterforskning.

– Foss mener statsråden ikke har oversikt eller prioriteres voldtekt nok, hva mener hun om det?

Foss bommer i sin kritikk. Funnene i rapporten er fra perioden da hennes eget parti satt i regjering og styrte justispolitikken. Denne regjeringen har styrket politiet både i 2022- og 2023-budsjettet og det er gitt tydelige styringssignaler gjennom tildelingsbrevene til Politidirektoratet om at innsatsen mot vold og seksuelle overgrep skal prioriteres høyt. Videre er det satt inn betydelig ressurser på fagledelse, blant annet fra Den høyere påtalemyndighet.

I Hurdalsplattformen har vi gjort det klart at bekjempelsen av seksuelle overgrep skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Regjeringen har satt ned et eget voldtektsutvalg for å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt, og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utvalget skal levere utredningen sin innen januar 2024. De skal blant annet vurdere politiets og påtalemyndighetens håndtering av voldtektssaker, herunder saksbehandlingstider, henleggelser og oppklaringsprosent.

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi skal legge frem forslag til en samtykkelov. Straffelovrådet har gjennomgått straffelovens kapittel om seksuallovbrudd og foreslått flere endringer. Departementet gjennomgår nå gjennom høringssvarene og regjeringa vil ta standpunkt til hvilke endringer som bør gjøres og fremme et lovforslag for Stortinget.

Alvorlige seksuallovbrudd er også blant de sentralt prioriterte områdene i Riksadvokatens årlige mål- og prioriteringsskriv for straffesaksbehandlingen. Det betyr at disse sakene skal gis forrang ved knapphet på ressurser uavhengig av hvilken enhet som er tildelt etterforsknings - og påtaleansvaret.

Det er fortsatt utfordringer på dette feltet, men vi jobber for å tette «gapet». Det er behov for å utvikle nye tiltak som både kan forhindre voldtekt, sikre ofrene rettsikkerhet gjennom effektiv straffeforfølgning og sist men ikke minst styrke ivaretakelsen av den som har vært utsatt. Riksadvokatembetet har de siste årene med jevne mellomrom (2016, 2018, 2020) ledet gjennomføringen av nasjonale undersøkelser av kvalitet i straffesaksbehandlingen i voldtektssaker. Kvaliteten på etterforskingen av voldtektssakene har økt siden de første undersøkelse. Men vi er ikke i mål og forbedringsarbeidet må fortsette.