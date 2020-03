– Jeg er enormt lettet, sier Bergljot og smiler.

Hun har nettopp fått vedtak om at hun får 41 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per uke. Det tilsvarer litt under seks timer per dag hvor en assistent tar seg av praktiske oppgaver som gjør det mulig for henne å jobbe, være ute blant folk, reise og være med venner og familie.

– Jeg er kjempeglad, endelig får jeg mulighet til å leve et vanlig voksenliv igjen.

Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik får nå en assistent som gir henne et selvstendig liv. Hun får BPA nesten 6 timer om dagen. Det har bydel St. Hanshaugen bestemt. Bergljot sier hun gleder seg til å få tilbake livet sitt. Du trenger javascript for å se video. Rullestolbruker Bergljot Gjelsvik får nå en assistent som gir henne et selvstendig liv. Hun får BPA nesten 6 timer om dagen. Det har bydel St. Hanshaugen bestemt. Bergljot sier hun gleder seg til å få tilbake livet sitt.

Lang kamp

Psykologen og forskeren som var med i dokumentaren Brennpunkt: Fallet, falt ned en trapp på jobb for litt over to år siden. Hun fikk en ryggmargsskade og sitter i rullestol.

Hun har lenge kjempet en kamp for å kunne leve et helt vanlig liv, og måtte bo på institusjon, blant annet fordi hun bare fikk 11 timer personlig assistanse.

Bergljot valgte å flytte til en ny bydel i håp om å få flere timer BPA.

– Jeg er veldig lettet over at jeg flyttet. Og det er tankevekkende at det er en forskjell på tretti timer fra den ene siden av Bogstadveien til den andre, sier Bergljot.

Bergljot var veldig spent og positivt overrasket over vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hun søkte om 45 timer og fikk 41 timer per uke. Foto: Rune Hansen / NRK

Også Bergljots advokat er fornøyd.

– Jeg er glad for at Bydel St. Hanshaugen har gjort en riktig vurdering slik at Bergljot får den hjelpen hun trenger og har krav på, sier Odd Ivar Grøn, men legger til:

– Samtidig er det med en bismak at hun flytter til en nabobydel og får 30 timer mer. Det sier noe om at BPA praktiseres veldig ulikt. For det skal ikke ha noe å si hvor du bor.

«Postkasse-lotto»

Leder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik, er fortvilet over forskjellene.

– Bergljots sak viser tydelig at det er «postkasse-lotto» i stedet for en ordning som er lik for alle, uavhengig av bosted.

Hun mener Bergljot er et eksempel på at systemet ikke sikrer mennesker de samme rettighetene. Og at Bergljot er en av mange funksjonshemmede som må kjempe for timene. Kommunene følger ikke opp regjeringens intensjon som også er lovfestet.

– Det er dessverre en trend at mange funksjonshemmede kun får nok timer til å overleve, men ikke til å leve, sier hun.

Tove Linnea Brandvik er leder i Norges Handikapforbund (NHF). Foto: Ivar Kvistum / Handikapnytt

Det er Bydel St. Hanshaugen som har behandlet Bergljots søknad.

– Bydelen jobber alltid for å finne det beste tilbudet til innbyggerne ut fra gjeldende rammer og retningslinjer, sier kommunikasjonsrådgiver Christine Thune i Bydel St. Hanshaugen.

– Vi håper med dette at hun nå kan komme videre mot målene hun har satt seg.

Snart tilbake i jobb

For Bergljot begynner brikkene å falle på plass, selv om mye fremdeles gjenstår.

Etter å ha flyttet inn i egen leilighet, og med BPA på plass, ser hun fram til å etter hvert kunne bidra og gi tilbake til samfunnet.

– Jeg skal snart tilbake i jobb. Jeg skal tilbake til et liv som er mer likt det jeg hadde før ulykken. Jeg gleder meg til å ikke lenger være en pasient eller bruker, men til å være Bergljot igjen.

SE BRENNPUNKT-DOKUMENTAREN: Bergljot (43) falt i trappa på jobben og ble lam. Hva skjer egentlig når du blir skadet og havner i rullestol? Er velferdsstaten der for å ta deg imot etter fallet? Du trenger javascript for å se video. SE BRENNPUNKT-DOKUMENTAREN: Bergljot (43) falt i trappa på jobben og ble lam. Hva skjer egentlig når du blir skadet og havner i rullestol? Er velferdsstaten der for å ta deg imot etter fallet?

Anbefalt videre lesning: