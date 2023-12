– Dette treffer meg nært, sier Mahmoud Farahmand (H) til NRK.

NRK fortalte lørdag om Xander Radpey, som etter mange år som spaner i Oslo politidistrikt mistet sikkerhetsklareringen sin. Nå kan han ikke lengre utøve yrket sitt.

Begrunnelsen han har fått fra Sivil klareringsmyndighet (SKM) er risikoen for press fra fødelandet Iran. Les mer om saken og begrunnelsen her.

– Det er veldig underlig at mennesker som har tjent Norge og ivaretatt vår sikkerhet i mange år, plutselig vurderes dit hen at de ikke er verd vår tillit fordi de er født i Iran, eller et annet sted i verden, sier Farahmand.

Mener fødeland avgjør

Som tidligere etterretningsoffiser har han blant annet jobbet med etterretningsoperasjoner i Afghanistan.

Farahmand er selv født i Iran, og i dag er han stortingsrepresentant for Høyre.

– Jeg, som tidligere soldat og offiser som har vært gjennom flere klareringsprosesser, vil sannsynligvis ikke bli klarert i dag, sier han.

– Og jeg ser en klar utvikling i retning av at eget eller foreldres fødested er avgjørende for om man får klarering eller ikke.

Iran er et av landene som ifølge Politiets sikkerhetstjeneste bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge, overvåke og påvirke egne borgere som bor i Norge.

– Ser ut som alle dras over samme kam

NRK har vært i kontakt med nærmere ti politiansatte med iransk tilknytning som i senere tid har mistet klareringen sin.

I sine avslag har flere av dem fått lignende begrunnelse som Xander.

Alle som skal klareres har rett på en konkret og individuell vurdering. Farahmand frykter at det ikke er tilfellet.

– Det som oppgis som hovedårsaken i flere av vedtakene er at den som skal klareres er født i eller har tilknytning til Iran. Det ser ut som det drives en prosess der alle dras over samme kam, og det er ikke slik Sikkerhetsloven er tiltenkt å fungere, sier han.

Samme skrivefeil

I brevet til eks-spaneren Radpey står det blant annet følgende:

«Vi har sett hen til det faktum at du har vært sikkerhetsklarert i flere perioder tidligere, også på høyeste klareringsnivå, samt at du har lang fartstid i yrker av sensitiv karakter, uten at det etter SKMs kjennskap har funnet sted hendelser som kan sette din pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft i tvil.» Sivil klareringsmyndighet

Det samme står ordrett i et annet avslag NRK har fått tilgang til.

Personen som fikk dette er født i Norge, og opplevde etter nærmere to tiår i etterretning og forsvar å miste klareringen. Begrunnelsen han fikk var hans mangeårige kones fødeland og tilknytning til Iran.

– Dette bekrefter det jeg har trodd. At behandlingen er sjablongmessig, sier han til NRK.

Av hensyn til jobben ønsker han ikke å stille åpent i NRKs artikkel.

Han beskriver å miste klareringen sin som et sjokk, etter et yrkesliv med tilgang til hemmeligstemplet informasjon.

Det stod følgende i brevet han fikk av Sivil klareringsmyndighet i år:

«Samlet sett mener vi at tilknytningen til Iran, samt den risikoen for press som følger av tilknytningen, innebærer en betydelig personellsikkerhetsmessig sårbarhet. Det innebærer at vi i denne vurderingen har kommet til at særlige sikkerhetshensyn gjør seg gjeldende, jf. Klareringsforksriften §20.» Sivil klareringsmyndighet

Det samme stod i brevet Xander fikk i posten. Ordrett og med samme skrivefeil: «Klareringsforksriften».

– At den samme skrivefeilen er i begge avslagene, er et klart tegn på at noen har klippet og limt her, sier han.

– Svært problematisk

Funnene får også Farahmand til å reagere.

– Det er uheldig, urovekkende og svært problematisk.

Han har selv opplevd å bli kontaktet av folk som de senere årene har mistet klarering. Han har lest gjennom flere avslagsbrev.

– Likheten og skrivefeilene som dere viser, til forsterker inntrykket av at man tar en kollektiv vurdering av ulike mennesker helt uavhengig av individets innsats, troverdighet, pålitelighet og sårbarhet med tanke på press fra fremmede makter, sier han.

Gir et annet inntrykk

Siden 2018 har personer i sivil sektor blitt sikkerhetsklarert av Sivil klareringsmyndighet (SKM). Hvert år behandler de flere tusen saker.

Direktør Gudmund Gjølstad sier til NRK at de utarbeider interne begrunnelser med drøftinger og vurderinger i hver sak.

Han understreker at de aller fleste med tilknytning til andre land får godkjent sin søknad om klarering.

– Forhold som for eksempel fødeland og statsborgerskap vil aldri alene medføre avslag på sikkerhetsklarering. Men loven pålegger oss å vurdere blant annet tilknytning til andre stater, sier Gjølstad.

– Vi må også vurdere forhold som kan føre til at personen selv, eller dennes nærstående, utsettes for trusler mot liv, helse, frihet eller ære.

– Vil kunne oppstå skrivefeil

Alle som opplever å ikke få sikkerhetsklareringen videreført mottar en underretning, altså et brev, fra SKM.

Det er i disse NRK har funnet ordrette formuleringer og skrivefeil hos ulike personer.

– De inneholder den mengden informasjon som vi har anledning til å gi fra oss. Det bidrar dessverre til at mange kan få et inntrykk av at saksbehandlingen er enklere og mer overfladisk enn den reel sett er, sier han.

– I vårt skriftlige arbeid vil det kunne oppstå både skrivefeil og gjenbruk av setninger, spesielt i saker som kan ha likhetstrekk og særlig ved henvisning til lov og forskrift.

Den som får avslag, får ikke nødvendigvis vite hele årsaken, forteller han. Dette av hensyn til SKMs kilder, personvern og sikkerhet.

Gjølstad er trygg på at vurderingene deres er både grundige og riktige.

– Det begrunner jeg med at vi, både gjennom god intern kontroll og tilbakemeldinger fra klageinstansen, ser at sakene og avgjørelsene våre blir godkjent og opprettholdt.

Utfordrer regjeringen

Også stortingspolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) har engasjert seg i Xander sin sak.

– Vi kan ikke fortsette å si hvor utrolig viktig representasjon er med masse flotte taler og handlingsplaner, og så blir folk som Xander kastet ut av stillingen sin som lyn fra klar himmel.

Nå etterlyser han oppfølging fra regjeringen.

– Dette er ikke en unik historie. Dette er en av mange historier, og vi kan ikke si oss fornøyd med et system som behandler mennesker på den måten og et politi som om 5-10-20 år ikke representerer befolkningen.

Han sier det er viktig at regjeringen kommer på banen om hvordan sikkerhetsmyndighetene skal vekte hensynet mellom representasjon og sikkerhet.

– Det er viktig at politisk ledelse i departementet kritisk gjennomgår praksisen, og at vi stiller spørsmålet: Hvilket samfunn skal vi være på sikt?