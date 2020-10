Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Pengene fra den store TV-aksjonen går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

Verdensmester

Nordmenn er flinke til å få til internasjonalt samarbeid. I 2017 fikk vi nesten alle FN’s medlemsland med på en nullvisjon for plast i havet. Alle erkjenner at dette er et miljøproblem som må bekjempes. Men det er lang vei fra vakre vedtak om å rense havet til virkelig å gjøre det.

IKKE FAKE NEWS: Slik er virkeligheten. Dette er fra Chiliwung, elven som renner gjennom Jakarta, hovedstaden i Indonesia.

Truet: Mat, luft, vann

Plastforsøplingen truer livet i havet. Fisk er den viktigste proteinkilden for mennesker over hele verden. Dersom fisk og annen sjømat blir farlig å spise, trues matfatet til millioner av folk.

Ifølge WWF spiser et menneske fem gram plast hver uke. Vi vet ikke hva dette gjør med helsen vår. I land uten gjenvinningsanlegg brennes dessuten mye av plasten. Det gir helsefarlig luft, og vannet forurenses.

PROGRAMLEDERE: Robert Stoltenberg, Ingrid Gjessing Linhave og Mikkel Niva leder årets TV-aksjon på NRK. Foto: BENJAMIN A.WARD / NRK

Hit går pengene

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor bruker WWF pengene på tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal de redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Og 900 000 mennesker skal få systemer som tar imot søppelet deres, deriblant plastavfallet.

Se hvordan havstrømmene gjør problemet globalt. Også plasten fra Sørøst-Asia fraktes effektivt ut i verdenshavene.

Morten Skramstad/NRK

Optimisme

– Vi har jo klart det før.

Ordene kommer fra Karoline Andaur, generalsekretær i Verdens Naturfond, WWF.

OPTIMIST: Karoline Andaur er generalsekretær i WWF Norge Foto: Verdens Naturfond / WWF

– I 1987 fikk FN gjennom et forbud mot KFK-gassene som beviselig ødela ozonlaget. Problemet var konkret og lett å forstå. Et tynnere ozonlag ville føre til en eksplosiv økning i hudkreft, sier Andaur.

Verdensavtaler

Og det finnes flere eksempler på at Verden har klart å samle seg om tiltak mot globale trusler. Vi har fått til forbud mot klasevåpen og landminer. Og Parisavtalen er det nærmeste vi har kommet en avtale mot klimaendringene.

– Det burde derfor være mulig å få til en plastavtale,» sier Andaur, – «for i motsetning til klimadebatten er det her ingen tvil: Havforurensningen er menneskeskapt!

TRUER LIVET. Plastforurensningen ødelegger matfatet til millioner av mennesker. Foto: Heiko Junge / NTB

Slik gir du

Aksjonsdagen er førstkommende søndag. Da går den store TV-sendingen på NRK. Men Covid 19 gjør at TV-aksjonen 2020 blir heldigital. Ingen bøssebærere banker på døren din i år.

I stedet får du "besøk" på dine sosiale medier av digitale bøssebærere. Det kan være en av Facebookvennene dine som har startet innsamling i regi av WWF. Denne innsamlingen er allerede i gang. Du kan betale med Vipps eller til aksjonens bankkonto.