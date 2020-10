Selv om øya ligger langt unna "alt", får Jan Mayen store mengder marint søppel skylt opp på strendene. I fjor samlet besetningen der oppe seks tonn plast og avfall.

ISOLERT: Selv på øde Jan Mayen er plasten et problem. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er ikke mulig å komme seg til Jan Mayen uten å bli invitert. Men nå kan du by på flyreise for to til utposten i Norskehavet.

I samme del av nordområdene kan du dykke ned i havdypet på Svalbard med REV Oceans nye ubåt Triton. En spektakulær opplevelse.

I HAVDYPET: I ubåt på Svalbard ser du en verden få har andre har sett. Foto: REV Ocean

Fotballstjerner

Er du mer interessert i fotball enn naturopplevelser, fins det i år tre godbiter. Den som byr mest, kan sikre seg signerte trøyer fra våre tre største fotballstjerner: Ada Hegerberg, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

HAR VUNNET ALT: Ada Hegerberg er bl.a. kåret til Europas beste spiller. Foto: Scanpix

VERDENSSTJERNER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er blitt store navn i internasjonal fotball. Foto: Scanpix

Statistrolle

Et av årets mest originale auksjonsobjekter kommer fra Trondheim. Trøndelag Teater tilbyr en statistrolle i storsatsingen "Jesus Christ Superstar". En unik mulighet til å føle hvordan det er å gå til scenen.

GÅ TIL SCENEN: En mulighet til å kjenne på skuespiller-nervene. Foto: Trøndelag Teater

Videre innholder auksjonslisten mye spennende:

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen er verdensmester spillet Fortnite. Han auksjonerer bort en time med gaming. Der spiller han Fortnite med budgiver.

FÅ DEM PÅ BESØK: Herman Flesvig og Mikkel Niva er podcasten "Friminutt". Foto: NRK

Du kan få besøk av NRK-podcasten Friminutt med Herman Flesvig og Mikkel Niva.

eller av Morgenklubben på Radio Norge

Hva med en times skikurs for seks personer, med Aksel Lund Svindal?

KJENT KUNSTNER: Få gode tips fra maleren Vebjørn Sand. Foto: Eirik Johnsen / NRK

Eller malekurs for fem med den kjente kunstneren Vebjørn Sand?

By på kunstverket “Havet”, malt av sjimpansen Julius. Med i pakken får du en eksklusiv opplevelsesdag i Dyreparken, pluss seks årskort.

KUNSTNEREN: Sjimpansen Julius elsker å male. Foto: Dyreparken

Og artisten Sondre Justad gir bort den første gitaren sin. Den kan bli din hvis du byr mest.

