Ap-politiker bedt om å skaffe investorer til Nord-Korea

På søndag ble organisasjonen KFA kjent, da NRK, DR, SVT og BBC publiserte en dokumentarserie om hvordan Nord-Korea bruker KFA som et skalkeskjul for å ulovlig skaffe sårt tiltrengt valuta og olje. Målet er å holde liv i kommunistregimet.

En nylig publisert FN-rapport knytter KFAs president, spanjolen Alejandro Cao de Benos, til økonomisk kriminalitet på vegne av regimet. Dette skjer sannsynligvis uten at de fleste medlemmene kjenner til denne siden av foreningsdriften.

NRK har i lengre tid hatt tilgang til listen over 145 norske medlemmer i KFA. En av dem er Arbeiderpartipolitiker Erik Kursetgjerde.

Kursetgjerde er ansatt som vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han representerer Arbeiderpartiet på fylkestinget i Møre og Romsdal, og har en mastergrad i statsvitenskap.

Lederen av KFA Skandinavia sendte ut en e-post i vår, der han spurte de norske medlemmene om de fremdeles ønsket å stå på e-post-listene til organisasjonen.

Ulrich Larsen var leder av KFA Skandinavia. Samtidig var han infiltratør for en filmprodusent. Han rådførte seg med presidenten i KFA før han kontaktet Erik Kursetgjerde og spurte om han kunne tenkte seg å være delegat i Norge. Foto: Sondre Holen / NRK

«Står gjerne fremdeles på denne listen», svarte Kursetgjerde i en e-post NRK har fått tilgang til.

Ba om investorhjelp

I en annen e-post fremgår det at Kursetgjerde har blitt bedt om å skaffe investorer til Nord-Korea. Han blir også spurt om han vil være offisiell delegat for KFA i Norge.

NRK har sett e-postkorrespondansen. I svaret skriver Kursetgjerde:

«Har dessverre ikke mulighet til å ta grep nå grunnet nåværende situasjon. Investeringsmessig er nok Nord-Korea uaktuelt nå grunnet korona og andre faktorer. Tar gjerne opp kontakten igjen når ting roer seg».

Erik Kursetgjerde bekrefter at han har vært medlem av KFA.

– Hvorfor var du ikke mer avvisende overfor dem, når de ba om investorhjelp?

– Jeg hadde ikke sett dokumentaren da, og visste ikke hva KFA egentlig drev med da jeg svarte ham. Så jeg forsøkte å avvise ham på en høflig måte.

Han sier videre at det på ingen måte var aktuelt å ta over som delegat. Han har, etter at han ble kjent med innholdet i Brennpunkt-dokumentaren, bedt om å bli slettet fra medlemslistene til KFA.

Ulrich Larsen infiltrerte Korean Friendship association (KFA) i 10 år. Til å begynne med, ville han finne ut hvem som støttet Nord-Korea i Danmark. Senere fikk han ansvaret for KFA i Skandinavia. Foto: Dansk-nordkoreansk vennskapsforening

– Mistenkte organisasjonen

Ifølge ham selv, var det under studietiden at han fattet interesse for forholdene som folk lever under i Nord-Korea. I 2013 meldte han seg inn i KFA i forbindelse med en planlagt reise til landet.

– Jeg tenkte at jeg ville få bedre muligheter for å forstå hva som faktisk foregår i Nord-Korea gjennom KFA, sier Kursetgjerde.

For om lag 30.000 kroner fikk han, og reisefølget på 11 personer, se langt mer enn det «vanlige turister» får se – som forskningsinstitutter og nye sykehus.

Han mistenkte at KFA var en verdensomspennende organisasjon som støttet diktaturet i Nord-Korea, og at turene de arrangerte først og fremst var forbeholdt sympatisører av regimet.

– Da ante jeg ingenting om det som kommer frem i dokumentarserien. Jeg hadde åpenbart ikke reist med en organisasjon som er involvert i våpensmugling og som legitimerer ulovlig handel, sier Kursetgjerde.

Medlemmer med sentrale posisjoner

KFA har tradisjonelt hatt lite oppslutning i Norge. Organisasjonen har vært dårlig organisert, og har manglet en tydelig frontfigur de siste årene. Likevel står 145 personer på KFAs norske liste.

NRK har tilgang til denne listen, som blant annet består av:

enkelte med sentrale posisjoner i det norske samfunnet, blant annet i stats- og embetsapparatet.

flere med tilknytning til det ytterste venstre i norsk politikk.

medlemmer fra de fleste partier fra Fremskrittspartiet til Rødt.

kun 9 kvinner.

flere som arbeider innen kunst og musikk.

noen få journalister.

NRK har vært i kontakt med flere av personene som står på den norske e-postlisten til KFA. De har ulike forklaringer på hvorfor de står på listen.

En person som er ansatt i et departement, sier at det var noen venner som meldte ham inn i studietiden. Han sier at han ikke hadde kjennskap til at han fortsatt sto på listen da NRK tok kontakt.

En person på listen, som har en politisk stilling i et departement, benekter å ha kjennskap til medlemskapet.

Flere hevder at de ikke vet hvorfor de står på e-postlistene til KFA, mens andre sier at de meldte seg inn av ren nysgjerrighet.

Ingen av personene med sentrale roller i det norske samfunnet, ønsker å assosieres med organisasjonen. Samtlige NRK har snakket med, sier de tar avstand fra regimet i Nord-Korea.

Fikk sjokk

Erik Kursetgjerde sier han fikk sjokk da han så dokumentaren, og forteller at han gjenkjente mange av personene som figurerer der.

– I Nord-Korea møtte jeg presidenten i KFA, og jeg gjenkjente flere kommunister og ideologer som var med på turen i 2014, sier han.

Han har hele tiden vært åpen om at han reiste med KFA til det lukkede landet. Da han returnerte, hadde Sunnmørsposten en lengre artikkel fra turen på trykk i papirutgaven.

Foto: Faksimile: Sunnmørsposten

– Frykter du at det å assosieres med KFA, uavhengig av dokumentaren, er uheldig for deg?

– Det var derfor jeg allerede før og etter reisen min, var i kontakt med media. I artikkelen i Sunnmørsposten er jeg svært kritisk til regimet. For meg handlet reisen om muligheten til å få litt innsikt. Det å kaste litt lys på hvordan folk faktisk har det, vil kanskje bidra til å gjøre det litt bedre på sikt.

I artikkelen, som ikke er tilgjengelig digitalt, gir Kursetgjerde også uttrykk for at sanksjonene mot Nord-Korea ikke fungerer, og at det er viktig å forstå hvordan nordkoreanerne tenker.

– Kan du ha blitt utnyttet ubevisst?

– Jeg har vanskelig for å se det. Jeg har ikke investert i Nord-Korea, og jeg har heller ingen planer om å få andre til å investere der. Men jeg oppfordrer til en mer nyansert debatt om hvilke internasjonale virkemidler som er effektive. Nord-Korea er et forferdelig regime som systematisk undertrykker og dreper sin egen befolkning.

– Jeg brenner for det nordkoreanske folk, ikke det undertrykkende regimet, sier Kursetgjerde.

Verdensomspennende organisasjon

KFA ble stiftet av spanjolen Alejandro Cao de Benos i 2000. Han ville lage en organisasjon som støttet Nord-Korea i Vesten, og opprettet lokallag i flere land.

Ulrich Larsen fikk ansvaret for landene i Skandinavia og ble en betrodd samarbeidspartner.

– Det er ingen krav for å bli medlem. Det er bare å sende en e-post, så er du med. Mange som er med er unge og nysgjerrige, men noen er fascinert av Nord-Korea, sier Larsen.

KFA-leder Alejandro Cao de Benos benekter alle ulovligheter knyttet til hans virke i organisasjonen.