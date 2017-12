– Meglere vet ikke hva de selger

I et fallende marked er det vanskeligere å selge boliger. Mange som har investert i uferdige leiligheter for å tjene penger på et videresalg, ønsker å komme seg ut av kontrakten.

– De har ikke nødvendigvis råd til å ta over leiligheten, på grunn av nye krav til boliglån for bankene, som 40 prosent egenkapital for sekundærboliger i Oslo, forklarer Thomas B. Rasmussen, daglig leder i Eie Nybygg.

– Derfor må mange selge kontrakter nå. Dette gjør nok at noen lyver til megleren for å få lov til å selge, sier Rasmussen.

– Brudd på god meglerskikk

Kjøp og salg av kontrakter har vært lukrativt for boligspekulantene. De betalte 10 prosent av kjøpesummen ved salgsstart. Før overtakelse solgte de med god forjeneste.

Anne Kari Tuv i Finanstilsynet sier på generelt grunnlag at det er brudd på god meglerskikk å videreselge kontrakter for spekulanter. Foto: Finanstilsynet

Stortinget kom med nye reguleringer i 2015 som skulle hindre at spekulanter kjøper og selger kontrakter. Bare når selger kan dokumentere at de selv eller familien skulle bo i leiligheten, kan megleren videreselge kontrakten.

– Det er brudd på god meglerskikk å formidle videresalg av en kontrakt, dersom megleren sitter med informasjon som tilsier at selgeren aktivt spekulerer i kjøp av kontrakter for videresalg, sier Anne Kari Tuv i Finanstilsynet.

– Uærlige selgere

Rasmussen har selv sagt nei til oppdrag fordi selgeren ikke er ærlig om hensikten med salget. Han kan ikke si det samme om flere av sine meglerkolleger.

– Jeg opplevde da at selgeren gikk til en annen megler, og fikk solgt kontrakten videre hos ham, sier Rasmussen.

Finanstilsynet og Skatteetaten har etterlyst større åpenhet rundt kontraktssalg, etter at NRK avslørte hvor store summer som fortsatt omsettes i dette markedet.

Fare for hvitvasking

Flere større utbyggere forteller til NRK Brennpunkt at mange meglere ikke kjenner reglene for kontraktsalg eller risikoen for skatteunndragelse og hvitvasking.

Disse salgene verken tinglyses eller registreres, og har derfor blitt kalt et «skyggemarked» for boligspekulantene.

Eie Nybygg har en policy på at de bare selger videre kontrakter megleren selv solgte i første omgang, eller hvor de kjenner kunden godt fra tidligere.

– Da kjenner vi intensjonen bak kjøpet. Det er vi meglere som har ansvaret, sier Rasmussen.

Thomas B. Rasmussen i Eie nybygg mener kontraktssalg er en nisje i eiendomsmeglerfaget som krever spesiell kompetanse. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Vi forutsetter at våre meglere følger regelverket

NRK har spurt de store meglerkjedene hvilke rutiner de har for resalg av kontraktsposisjoner.

Obos har forbudt alle salg av kontrakter, også fra vanlige forbrukere.

De fleste har innført egne rutiner, som at selger må fylle ut en skriftlig erklæring på om de er forbrukere eller profesjonelle.

DNB Eiendom har vedtatt å ikke ta oppdrag der selgeren er profesjonell.

Bare hos Privatmegleren får NRK til svar at de ikke har sett behov for å etablere interne retningslinjer, men forutsetter at meglerne følger regelverket.

Men ikke alle meglere følger reglene, ifølge Rasmussen i Eie nybygg.

– Det er tydelig, når man ser på Finn.no, at mange meglere ikke vet hva de selger, eller hvordan de skal gjøre dette riktig, sier han.

– Vanskelig å avdekke

Eiendomsmeglerforbundet mener meglerne i hovedsak er oppmerksomme på utfordringene med kontraktssalg.

– Henvendelser vi får indikerer at eiendomsmeglerne er oppmerksomme på problemstillingen, sier Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforbundet. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Vi har sett at privatpersoner kjøper leiligheter under oppføring i forskjellige prosjekter og av forskjellige meglere, og da er det vanskelig for megler å avdekke den reelle hensikten med kjøpet, sier Carl O. Geving.

Forbundet mener at alle foretakene bør ha egne rutiner for å avdekke ulovlige kontraktsalg.

– Risikoen for hvitvasking og skatteunndragelser vurderes som høyere ved salg av kontraktsposisjoner enn ved ordinære salg. Derfor må eiendomsmeglerne være oppmerksomme, og foretakene ha rutiner for å avdekke hvitvasking, sier Geving.