11 anmeldt etter nazihilsen i Brennpunkt-dokumentar

I Sverige kan det å gjøre en såkalt hitlerhilsen være ulovlig, fordi det faller inn under forbudet mot diskriminerende og hatefulle ytringer, som i den svenske straffeloven kalles hat mot folkegruppe.

Det er den svenske foreningen Juridikfronten som har levert alle anmeldelsene.

Hendelsen som har utløst anmeldelsene skjedde under et NMR-arrangement i den svenske byen Falun 1. mai i år.

Dette er hilsenen som skaffet den svenske nazilederen Simon Lindberg en politianmeldelse. Ytterligere ti medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen, som besvarte henvendelsen, er nå anmeldt. Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Nordensjefen i NMR, Simon Lindberg, gjorde organisasjonens seiershilsen «Hill seier» og hilste med åpen hånd mot publikum. Store deler av publikum besvarte Lindbergs hilsen.

Hendelsen ble filmet og vist i dokumentarfilmen «Rasekrigerne», som ble sendt på NRK Brennpunkt 6. desember.

Ingen nordmenn anmeldt

Flere personer er tidligere dømt for å ha brukt denne hilsenen i Sverige, enten alene eller i kombinasjon med andre nazi-uttrykk.

Det var et tjuetalls norske deltakere til stede på nazi-arrangementet i Falun, men alle de 11 anmeldte er svenske statsborgere.

– Vi så Brennpunkts dokumentar med stor interesse. Etter min mening gir filmen et godt bilde av Den nordiske motstandsbevegelsen. Samtidig ønsket vi å anmelde hilsenen som de gjør i filmen, sier Robin Enander i Juridikfronten.

– De siste årene har loven om hets mot folkegruppe blitt strengere, for å kunne straffe nazistiske grupper og deres interne radikalisering, sier han.

Foreningen har lagt ved dokumentaren «Rasekrigerne» som bevis for den påståtte ulovlige handlingen.

Juridikfronten er en ideell forening som arbeider med å motarbeide høyreekstrem kriminalitet. Den har tidligere anmeldt Den nordiske motstandsbevegelsen ved flere anledninger.

VIDEO: Se hele Brennpunkt-dokumentaren «Rasekrigerne».

– Uvanlig

Politiet i Dalarne i Sverige bekrefter at de har mottatt anmeldelsen fra Juridikfronten.

– Det er kun denne NRK-dokumentaren som er bevismateriale i denne saken. Er det vanlig praksis?

– Det vil jeg ikke uttale meg om, men det er nok ganske uvanlig, sier politisjef Mattias Skarp ved politiet i Dalarna.

I «Rasekrigerne» får Norden-sjef Simon Lindberg spørsmål om den aktuelle hendelsen han nå er anmeldt for.

Simon Lindberg er også tidligere tiltalt for hets mot folkegruppe. Foto: Henrik Evertsson / NRK

NRK spør Lindberg hvilke konsekvenser han kan forvente, hvis dette vises i dokumentaren.

– Det er ikke jeg som har kringkastet dette. Det gjør dere, i så fall. Så det kan muligens være NRK som blir tiltalt, svarer Simon Lindberg i programmet.

Lindberg ble allerede i oktober tiltalt for hets mot folkegruppe i Sverige etter at han gjorde en Hitler-hilsen under en demonstrasjon i Stockholm 12. november 2016. Han møtte i retten for dette på mandag.

Ingen forståelse

Haakon Forwald leder den norske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen. Han har ingen forståelse for anmeldelsen. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Lederen for den norske delen av Den nordiske motstandsbevegelsen, Haakon Forwald, sier til NRK at han ikke har noen forståelse for anmeldelsen og reaksjonene mot Hitler-hilsenen.

– Dette tilsvarer forbudet mot rasistiske uttalelser i Norge, og er vel laget for å beskytte minoriteter – i dette tilfellet jødene. Jeg synes det er tullete, sier Forwald.

– Juridikfronten saumfarer alt vi gjør for å finne noe å ta oss på. Det er meningsmotstandere som anmelder oss – ikke vanlige folk, sier han.