«Årets bilde» er Pressefotografenes klubbs prestisjetunge kåring av de beste bildene og videoene fra året som gikk

Juryen fortalte at det har vært en utfordrende jobb å vurdere de sterke bidragene opp mot hverandre.

I denne saken har vi listet opp noen av kategoriene. Alle vinnere og begrunnelser finner du her.

Årets bilde

Javad Parsa (NTB) – Kvinner, liv, frihet.

Eksiliranere ser på skadede iranske demonstranter på TV i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Juryens begrunnelse:

Årets bilde er et rørende og sterkt bilde. Det er en god skildring av hvordan det er å være på utsiden av Iran og bevitne den dramatiske revolusjonen som pågår der. Det er en stille og desperat motstand i bildet, som man får en klump i halsen av. Situasjonen påvirker så mange i diasporaen, og det er fint å se menn i bildet også.

Dette påvirker alle iranere, alle mennesker. Samtidig er det den første feministiske revolusjonen, som er viktig i en tid med mange tilbakeslag.

Et ikonisk bilde som peker mot fremtiden.

Året portrett

1. plass: Anders Grønneberg (Dagbladet) – Johan Kaggestad

Foto: Anders Grønneberg / Dagbladet

Juryens begrunnelse:

Når man ser et så godt portrett, får man lyst til å snakke med personen på bildet. Et åpent, gripende bilde som viser et liv i oppløsning. Et nakent portrett fotografert med verdighet, hvor man kan se hele livshistorien i ansiktet.

2. plass: Mariann Dybdahl (Adressa) – Får de møtes igjen?

Foto: Mariann Dybdahl / Adressa

Juryens begrunnelse:

Et bilde med en stor uro i seg. Kontrasten mellom kvinnene på sengen og bildet på TV-en understreker fraværet av det som måtte bli igjen i Ukraina. Det handler om å flykte med det man har. De har bare katten, de har sagt farvel til resten.

3. plass: Janne Møller-Hansen (VG) – Prideskytingen

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Juryens begrunnelse:

Et skjørt og tilstedeværende portrett som oppsummerer befolkningens reaksjon på skytingen. En håpløshet som gir gjenklang til 22 juli. Nå skjedde det her, igjen.

Årets nyhetsvideo

1. plass: Aage Aune og Kjetil Iden (TV 2) – Flukten fra bombene

Foto: Aage Aune / TV 2

Juryens begrunnelse:

Denne historien viser oss noen av dilemmaene ukrainske sivile står overfor; å flykte til sikkerhet eller å forsøke å ta vare på egne hjem.

Reportasjen skiller seg ut fra andre bidrag ved måten filmatiske virkemidler er brukt i historiefortellingen. Man velger å la bildene tale for seg selv, uten å overdøve dem med reporterens kommentar. Bildene og kommentar spiller på lag og utfyller hverandre.

Historien er godt strukturert og bruker motstand som dramaturgisk motor. Innimellom all elendighet er det også glimt av humor og håp. Teamet lar seeren tolke undertekstene i bildene selv, uten å overforklare dem.

Hele innslaget kan du se her.

2. plass: Christian Breidlid og Milana Knezevic (NRK) – Landsbyen der vannet forsvant

Seillans i Frankrike har vært avhengig av en vannbil i mange måneder. Vannet er rasjonert til 150 liter per person om dagen. Du trenger javascript for å se video. Seillans i Frankrike har vært avhengig av en vannbil i mange måneder. Vannet er rasjonert til 150 liter per person om dagen.

Juryens begrunnelse:

Dette er en nyhetsreportasje som utfordrer de tradisjonelle formgrepene i sin sjanger. Reportasjen er bygget opp uten reporterstemme og historien fortelles i sin helhet av intervjuer med kilder i den franske kommunen Seillans.

Reportasjen er vakkert fotografert med svært velkomponerte bilder. Redigeringen er gjennomarbeidet med en klipperytme og musikkbruk som driver historien fremover på en engasjerende måte.

3. plass: Mohammed Alayoubi og Morten Jentoft (NRK) – Drapene i Butsja

NRK advarer om sterke bilder. Det ligger døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft forteller om grusomme syn. Du trenger javascript for å se video. NRK advarer om sterke bilder. Det ligger døde i gatene i Butsja i Ukraina. NRKs korrespondent Morten Jentoft forteller om grusomme syn.

Juryens begrunnelse:

Bildene vi fikk se i denne reportasjen blir nok noen av de som blir husket best fra krigen i Ukraina. NRKs journalister er blant de første som kommer til Butsja etter at russiske styrker ble tvunget til å trekke seg ut.

Det filmes fra bilvindu i det de kjører inn i byen, og vi blir tatt med på en reise der vi er vitne til krigens bestialitet. Vi ser lik etter lik strødd i gatene, store ødeleggelser og fortvilte innbyggere som endelig har blitt befridd. Vi hører historier om deres naboer og venner som har blitt drept, om folk som har ligget hjelpeløse, mens ingen våget å hjelpe dem av frykt for egen sikkerhet.

Reportasjen står som et unikt vitnesbyrd over brutaliteten som er utvist under krigshandlingene i Ukraina.

Dagligliv i Norge

1. plass: Gabriel S Skålevik – En midtsommernattsdrøm

Foto: Gabriel Aas Skålevik

Juryens begrunnelse

2020. 2021. 2022. Norge er endelig åpnet. Juryen elsker dette bildet. Det er en enorm lettelse her. Et magedrag med frisk luft. Bildet er perfekt komponert, lyset er nydelig. Man får lyst til å være med på festen

2. plass: Hallgeir Vågenes (VG) – Tøffe tider

Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Juryens begrunnelse:

Norsk høst. Et dobbeltbunnet bilde som rommer mange lesninger. Det viser hvordan prisene øker og økonomien blir trangere. Samtidig kommer relasjoner innad i familien frem. Seks barn, to katter; det er klart han ser trøtt ut. Man oppdager stadig noe nytt i bilderammen. Kontrasten mellom foreldrenes bekymring og barnas lek er sterk.

3. plass: Espen Rasmussen (VG) – Reisen fra bombene

Foto: Espen Rasmussen / VG

Juryens begrunnelse:

Bildet forteller om å finne ny kraft i en vanskelig situasjon. Spesielt for barn, som må komme inni noe helt nytt. De klatrer oppover og fremover. De har kommet seg ut. Et positivt bilde om håp for fremtiden for ukrainere, samtidig som det har et tragisk bakteppe.

Dokumentar Norge

1. plass: Martin Slottemo Lyngstad (Aftenposten) – Shabanas verden

Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En hjerteskjærende fortelling om å nekte å gi seg. Shabana Rehman har bidratt med så mye. Alle bildene er sterke og er nært fortalt og kunne stått alene. Enstemmig vinner i dokumentarkategorien

2. plass: Cicilie S Andersen (NRK) – Ørjans Plan B

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Juryens begrunnelse:

En velfortalt historie med stor variasjon. Bildene bryter fordommer om at menn ikke kan få barn alene og at kvinner har omsorgsgen. Det er en viktig diskusjon. Bildet der faren sitter på sofaen og gråter er et utrolig intimt og sterkt øyeblikk

Les også: Ørjan (50) brukte 1,4 millioner på å bli pappa alene med surrogat i USA

3. plass: Paal Audestad (Aftenposten) – Oslo – Odalen, hele natta lang

Foto: Paal Audestad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Humor, energi og glede. Det har det ikke vært så mye av i år. Men her får vi en livsbejaende, klassisk rockereportasje. Humoren er gjennomtrengende, og man får virkelig vært med på turneen. Fotografen er som et femte medlem i bandet. Blottet for forfengelighet. Deilig.

Årets Nykommer

Matilde Solsvik (Bilder Nordic) – Min båt er så liten

Foto: Matilde Solsvik

Juryens begrunnelse:

En veldig fin og spennende serie som viser et følsomt miljø som fotografen har navigert på en ansvarlig måte med god tilstedeværelse. Enkeltbildene er enormt sterke med varierende blikk og lys. Fotografen unngår klisjeer, og spesielt fest- og russebildet er viktige.

Nyhetsbilde – Sport

1. plass: Martin Slottemo Lyngstad (Aftenposten) – Tom for tårer

Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En universell fortelling om en sportskarriere som uunngåelig avsluttes i relativt ung alder. Kroppen er ferdig før hodet. Livet og halfpipen er bak han i en fin komposisjon. Man kan så vidt skimte OL-ringene. Han holder rundt brettet som en liten gutt. Som om brettet har vært hans nærmeste partner. Det er et skilsmisseøyeblikk.

2. plass: Odd Andersen (AFP) – Målmann

Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Juryens begrunnelse

Et bilde man skulle ønske man selv hadde tatt. Ikke et avgjørende øyeblikk, men et herlig bilde som er formmessig sterkt og har en stoppeffekt. Nye perspektiver er viktig i sportsfotografi, og her lager fotografen en enkel og sterk komposisjon.

3. plass: Paal Audestad (Aftenposten) – Dødsmåke

Foto: Paal Audestad / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

Hva foregår her? Et utrolig bra og absurd actionbilde. Man skjønner ikke helt hva som foregår, noe som er tiltrekkende. Det blir tatt mange bilder av dødsing, men dette skiller seg ut. Det ultimate dødshoppbildet.

Åpen klasse

1. plass: Matilde Solsvik (Bilder Nordic) – Bobla

Foto: Matilde Solsvik

Juryens begrunnelse:

En usedvanlig velgjort reportasje om eldre som er tilstedeværende fotografert. Vi ser fotografens besteforeldre, som blir symboler for norsk kultur og tradisjon, og forståelse mellom generasjonene. Det er mye humor, selvironi og varme i denne serien.

2. plass: Marius Renner Christensen (NRK) – Kampen om kisten

Foto: Marius Renner Christensen / NRK

Juryens begrunnelse:

En stilren serie om en hel nasjon som har dratt for å ta farvel. Den viser menneskers nysgjerrighet og trang til å være til stede når store endringer finner sted. Bildene er fotografert med glimt i øyet.

3. plass: Stig B Hansen (Aftenposten) – Siste stikk?

Foto: Stig B. Hansen / Aftenposten

Juryens begrunnelse:

En viktig historie om biologisk mangfold. Insektene har en spesiell karakter. Bildene er sanselige, og det er konseptuelt godt gjennomført.

Alle vinnere og begrunnelser finner du her.