Tre ting som går bedre i verden enn du kanskje tror

La oss se.

Tema 1: Ekstrem fattigdom

Først må vi vite litt om hva vi tror om verden, per nå.

La oss starte med hvor mange som lever i ekstrem fattigdom, det er jo ganske avgjørende.

Hva tror du?

1/1 Fattigdom I løpet av de siste 20 årene er andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom … Nesten fordoblet Mer enn halvert Så å si uendret

Hvis du tenkte at ekstrem fattigdom er fordoblet eller forblitt uendret er du ikke alene. Faktisk tror nesten 80 prosent av nordmenn at det er like mange eller enda flere som lever i ekstrem fattigdom de siste 20 årene, ifølge en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra NRK.

Men nordmenn flest tar feil. Faktumet er at ekstrem fattigdom er mer enn halvert bare de siste 20 årene.

Og, man skal ikke lenger tilbake enn til 1980-tallet før over 40 prosent av verdens befolkning levde i ekstrem fattigdom. Men så skjer det virkelig noe.

I dag er det godt under 10 prosent av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom.

Dette er en enorm nedgang i fattigdom for millionvis av mennesker, og noe som fører til økt levestandard, bedre helse, lengre forventet levetid og har en rekke andre positive effekter.

Hvorfor tar så mange av oss feil? Det virker jo ofte som om det ikke går så bra?

En forklaring kan rett og slett handle om hvordan hjernen vår fungerer.

Det er to hovedårsaker til at vi har et så mye mer negativt syn på verden enn det data underbygger, forklarer Hans Henrik Knoop, psykolog og professor ved universitetet i Aarhus.

Han har jobbet mye med hvordan nyheter påvirker hvordan vi mennesker oppfatter verden.

Det første punktet, forklarer han, er at hjernen vår er bygget slik at den prioriterer negative hendelser over positive. Hjernen har gjennom vår evolusjon hatt mer bruk for å se etter farer og trusler enn etter fine ting eller gode nyheter.

– Faktisk prioriterer den negative hendelser fire ganger så mye i gjennomsnitt, forteller han.

FLERE FORKLARINGER: Psykolog og professor, Hans Henrik Knoop, forklarer at hjernen vår ofte prioriterer negative hendelser over positive. Det kan påvirke inntrykket vårt av hvordan det går med verden. Foto: Hans Henrik Knoop

Det andre punktet handler om at nyhetene ofte leter etter konflikt og drama når de skal velge ut sakene de presenterer til oss. Han viser til det engelske uttrykket «if it bleeds it leads».

Det er altså ofte slik at nyhetsmediene velger bort positive hendelser til fordel for negative eller dramatiske hendelser. Dette i seg selv kan gi et misvisende inntrykk av verden i sin helhet.

– Disse to faktorene her jobber sammen og forsterker hverandre. Det er ikke bare å plusse de sammen, du må gange de med hverandre, påpeker han.

Vanskelig å skille ulike typer fattigdom

En annen forklaring på hvorfor nordmenn tror mange flere er fattige enn statistikken viser, kan handle om vår egen levestandard.

I Norge er vi rett og slett så rike i forhold til mange andre, at det ikke er så lett for oss å skille mellom forskjellige typer fattigdom.

STORE FORSKJELLER: Luftfoto fra Mumbai i India viser kontrastene mellom fattig og rik. Foto: Johnny Miller / mediadrumimages.com, Johnny Miller / mediadrumimages. / Johnny Miller / mediadrumimages.com

Det er nedgang i alle typer fattigdom som måles, men endringene er størst blant de som lever i såkalt ekstrem fattigdom. De lever på rundt 20 kroner om dagen. Ser vi et bilde av noen som bor i et hus med blikktak tenker vi nok fort at de er ekstremt fattige.

Men det er faktisk en stor forskjell på om de som bor i huset med blikktak har innlagt strøm og lys, om de har noe å lage mat med, og til og med noe så enkelt som om de har tannbørster.

Anna Rosling Rönnlund i stiftelsen Gapminder forklarer dette godt med en tannbørste i denne videoen. Poenget hun gjør er som følger:

Folk i ekstrem fattigdom pusser ofte tennene med fingrene eller en pinne, og bruker gjørme blandet med vann som tannkrem. Men folk som bare har litt mer penger får ganske raskt råd til en tannbørste.

Tannbørster koster ikke mye, men bare dette utgjør en stor helsemessig forskjell for tennene deres, som igjen påvirker alt annet i livet deres.

Tjener man enda litt mer penger så har man fort råd til en tannbørste til hver av medlemmene i familien sin. Dette og utgjør en stor forskjell.

Faktumet er at de færreste pusser tennene med gjørme lengre. Og de aller fleste har i tillegg tilgang til elektrisitet og rent drikkevann. Men vi er ikke så gode til å se disse forskjellene, rett og slett fordi vi har det såpass bra her til lands.

Det er viktig å poengtere at selv om det er nedgang i alle typer fattigdom, betyr ikke dette at problemene er løst, eller at det ikke enda er mange som lever fra hånd til munn. Det er det. Men det er verdt å merke seg at langt flere har kommet ut av ekstrem fattigdom de siste årene enn nordmenn flest tror.

Men hva med andre grunnleggende ting vi vet påvirker hvordan folk i verden har det?

Tema 2: Lese-og skriveferdigheter

Norge er et av få land i verden hvor så godt som alle i befolkningen kan lese og skrive. Bra jobba, Norge.

Men hva tror du om lese-og skriveferdighetene rundt omkring i verden?

Hvor stor andel av verdens befolkning kan skrive og lese? Trekk linjen opp eller ned til prosenten du tror er rikitg. Ditt svar 50% Sjekk om jeg klarte det

Her tror de fleste nordmenn at det ikke står så ille til, ifølge NRKs undersøkelse. Flest mener at det nok er ca. 65 prosent av verden som kan lese og skrive, og ganske få mener at kun 25 prosent av verdens befolkning kan lese og skrive.

Hvis du tenker det samme tar du allikevel feil.

85 prosent av verdens befolkning kan faktisk lese og skrive. For 200 år siden var det bare 12 prosent av oss som kunne det. Men mange tror fremdeles at det er ca. like mange som kan lese og skrive som det var på 1970-tallet.

Kanskje vi har litt utdatert kunnskap? Høres ut som om vi må lese oss opp her og. Heldigvis kan vi det. I Skandinavia og en del andre land i vesten har vi jo kunnet lese og skrive godt en god stund.

Men siden 1970-tallet har dette også skutt fart i land i Sør-Amerika, Afrika og Asia – altså nesten overalt ellers i verden. Bare i Kina har det gått fra at rundt 60 prosent av befolkningen kunne lese og skrive til at nå kan nesten alle det.

STOR FREMGANG: Barn på en flytende skole i Kambodsja. Siden 2007 har antallet barn som får utdanning i Kambodsja mer enn doblet seg, ifølge Unicef.

Det er jo en rivende utvikling, men det virker som om vi ikke har fått dette helt med oss.

Flere får utdanning, lærer seg å lese og skrive, og igjen bygger samfunn som i større grad preges av verdiene vi verdsetter på vår del av kloden, som demokrati og likestilling. De vil også handle og bytte tjenester med land som oss, og det igjen tjener vi på.

En annen viktig faktor her er kvinner som utdanner seg.

Tema 3: Jenter i skolen

Du begynner kanskje å skjønne litt hvilken vei dette går, men la oss ta en kjapp quiz til:

Hvor mange jenter i lavinntektsland fullfører grunnskolen? Trekk linjen opp eller ned til prosenten du tror er rikitg. Ditt svar 50% Sjekk om jeg klarte det

Her har vi nordmenn virkelig ikke fulgt med i timen. Så mange som 90 prosent av oss tar feil, ifølge undersøkelsen gjort av NRK om dette.

Et klart flertall (63 prosent) mener at det ikke kan være mer enn 20 prosent av jenter i lavinntektsland som fullfører grunnskolen, og noen (27 prosent) mener det kan være rundt 40 prosent som er fasit.

Men det er faktisk over 60 prosent av jenter i lavinntektsland som fullfører grunnskolen.

Dette er det bare én av ti nordmenn som vet. Nå vet du det og.

Hva har skjedd?

For det første har det skjedd mye de siste 20 årene. I år 2000 var det ca. 40 prosent av de som utdannet seg, mens i 2020 hadde dette vokst til godt over 60 prosent.

FRIVILLIG DREVET SKOLE: Barn på en skole drevet at frivillige lærere i Islamabad i Pakistan. Antall barn som ikke har tilgang til skolegang er fortsatt høyt i Pakistan, sammenlignet med internasjonal målestokk. Bildet er fra 2016. Foto: B.K. Bangash / Ap

Men nordmenn flest trodde jo at det bare var 20 prosent?

Igjen må vi omtrent tilbake til 1970-tallet for at det skal stemme. Verden har altså ikke stått stille siden 1970-tallet.

Når så mange flere kvinner får seg utdanning har det ganske store konsekvenser. De får jobber, tjener penger som igjen gjør at landet de bor i tjener mer penger og kan gi enda flere kvinner utdanning.

Kvinner med utdanning tar bedre helsevalg, og får barn som i mye større grad overlever (barnedødelighet har også gått ned) og lever langt sunnere, bedre og lengre liv.

Verden går fremover

Så det er altså færre som lever i fattigdom, flere som kan lese og skrive, og flere som får utdanning enn noensinne. Det er høyere levestandard, langt mindre barnedødelighet, og generelt sett lever folk lengre liv, og er mindre plaget av sykdom enn noensinne.

Dette betyr ikke at verden er slik vi ønsker den skal være, eller at vi skal si oss fornøyde med alt slik det er. Men noen ganger kan vi kanskje glemme hvor mange lyspunkter det egentlig er i en verden som kan virke mørk.

La oss avslutte med tre ting du kan prøve å huske om hvordan det går i verden:

På 20 år har vi mer enn halvert ekstrem fattigdom i verden. De fleste jenter i lavinntektsland fullfører nå grunnskolen. 85 prosent av verdens befolkning kan lese og skrive.