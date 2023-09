Dette svarer statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika (Sp) om varetektspraksisen:

De aller fleste av de som blir varetektsfengslet i Norge sitter i varetekt en kortere periode, slik skal det også være. I noen spesielle saker er varetektsperioden lenger. Dette gjelder i hovedsak omfattende saker som er krevende å etterforske, og der det er stor fare for forspillelse av bevis eller for at siktede skal unndra seg straffeforfølgning dersom vedkommende løslates. Det er også enkelte saker der faren for at siktede skal begå ny alvorlig kriminalitet er så høy at langvarig varetektsfengsling anses nødvendig.

Makstiden i Sverige kan overskrides dersom det er særlige grunner til det. Slike særlige grunner kan være at saken gjelder særlig alvorlig kriminalitet og at saken er vanskelig å etterforske. Etter norsk rett skal varetektsperioden som nevnt være så kort som mulig. Retten skal ved hver forlengelse vurdere om den totale varetektsfengslingen er nødvendig og forholdsmessig. Som i Sverige vil varetektsperioden kunne bli lang særlig i alvorlige og komplekse saker. Regjeringen har ingen planer om å innføre en maksgrense for hvor lenge man kan sitte i varetekt.

Selvmord er et stort samfunnsproblem, og det gjør stort inntrykk når innsatte i varetekt eller i fengsel tar sitt eget liv. Norge må bli bedre på å ivareta psykisk syke i fengsel. Derfor har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming blir fulgt opp og hva som må forbedres. Ett tett og godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten er det nødvendig å bedre situasjonen. Dette arbeidet har prioritet.

Regjeringen har siden vi overtok tatt grep for å bedre situasjonen i kriminalomsorgen. Norske fengsler skal være trygge både for innsatte og ansatte. Det er nødvendig at vi har gode opplæringsprogram for ansatte for å fange opp tegn på selvmordsfare. Faren for selvmord skal kartlegges når noen blir innsatt i fengsel og ved indikasjoner på selvmordsfare skal man lage en egen tiltaksplan. Kriminalomsorgen skal ha høyt fokus på å forebygge selvmord, fordi noen mennesker er ekstra sårbare når de havner i fengsel. Det har også vært en økning i andelen innsatte som har psykiske lidelser de siste årene.