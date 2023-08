– Nykomarane hadde skikkeleg panikk. Dei hadde ikkje vore i kamp før.

Slik startar den ukrainske soldaten Dennis Kryvenko å fortelje NRK om augneblikka som endra livet hans for alltid.

Etter mange månader med blodige kampar hadde det ukrainske militæret vedteke å trekke styrkane ut av Bakhmut.

Kvelden før ordren kom om å evakuere, fekk Kryvenko ansvaret for ei gruppe ferske rekruttar. Og dei var redde.

Han likar ikkje panikk, fortel han, fordi det øydelegg alt av moral. Men etter ei natt saman med aukande press frå det russiske militæret, kjente også han frykta på kroppen.

Slik såg soldaten Dennis ut før ulukka som endra livet hans for alltid. Foto: Privat

Først stod dei på vakt og forsvarte soldatane som reiste av garde. Så var det Kryvenko sin tur å trekke ut.

– Eg blei nervøs og eg gjekk ut av bygget mot dei som visste kor vi skulle.

– Det siste eg hugsar er at eg sprang over vegen, og at eit panservernmissil eksploderte ein halv meter unna meg. Eg mista venstre arm og bein med ein gong. Det høgre beinet berre vridde seg.

Ukrainske soldatar i på ein gjenerobra posisjon i nærleiken av Bakhmut. Det var i dette området Dennis blei skada i vår. Foto: Libkos / AP

Han hadde jobba som ambulansearbeidar før, og pla vere god i ei krise. Men frå reisa hugsar han berre sjokket.

– Gutane mine sa at dei skulle få meg heim, koste kva det koste ville. Dei bar meg to kilometer. Eg høyrde på at det skjedde, græt og lo.

– Medan dei la meg på lasteplanet til ein bil, starta eg å synge nasjonalsongen og viste fingeren til dei russiske posisjonane.

Store mørketal

Reuters meldte allereie i mars at Ukraina hadde altfor få tilgjengelege til å hjelpe dei med soldatar som då hadde blitt skadde i krigen.

Men fordi det faktiske talet er topphemmeleg informasjon, er det vanskeleg å vite sikkert kor mange som har funksjonsnedsettingar i dagens Ukraina.

Ser ein berre på amputeringar, skriv Wall Street Journal at det truleg er snakk om eit tal mellom 20.000 og 50.000 menneske.

Fleire klinikkar i Ukraina melder om det første. Verdas største proteseprodusent, tyske Ottobock, har rekna seg fram til det siste.

Stemmer det, nærmar ein seg tala på amputeringar som skjedde i Tyskland under første verdskrig.

Ein ukrainsk krigsveteran (ikkje Dennis) tek ei pause etter ein joggetur i nærleiken av Kyiv. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Det er uansett svært mange fleire enn talet på amputeringar blant amerikanske soldatar i Irak og Afghanistan, som er rekna å vere 2000.

Stiftinga Helse til det ukrainske folk (ICF) melder at omtrent 10 prosent av alle alvorlege skadar på ukrainske sjukehus fører til amputering.

Anbefalinga er at ein skal starte å bruke protese innan 90 dagar etter amputering, for å sørge for at musklane fungerer best mogleg. Men mange har måtta vente i over eit år.

Slik sett er Kryvenko ein av dei heldige. Han har fått protesar på begge bein, og ein arm der han kan bevege fingrane og bere opptil 12 kilo.

Ifølge FN sitt menneskerettskontor har nesten 16.000 menneske blitt skada sidan krigen starta, men det reelle talet er venta å vere mykje høgare. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Når den vesle nevøen hans vil vite korleis protesen hans verkar, viser Kryvenko det fram.

Han svarar også gjerne på spørsmål om den nye kvardagen, som sjølvsagt er heilt annleis enn då han var soldat.

– Det er folk her som kan spørje om hjelp, og folk som er villige til å få hjelp. Ikkje likar at folk tek borti dei. Det trengst meir informasjon, og meir opplæring.

– Samfunnet treng å lære å akseptere folk som oss. For vi vil vere mange i framtida.

25-åringen Denis Kryvenk viser fram den bioniske armen og dei nye beina sine. Foto: Roger Sevrin Bruland

Møtest for å samanlikne arr

Når NRK møter han i Lviv, jobbar Kryvenko som ambassadør for rehabiliteringssenteret Superhumans. Dei spesialiserer seg i krigsskadar.

– Eg har ei positiv haldning til dette. Eg tullar med det, eg ertar folk.

Myoelektriske protesar som desse kostar mellom 150.000 og 500.000 kroner å lage. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Her på senteret er det nødvendig med ei nøytral og lett atmosfære, slik at ein kan samlast og gå ut saman, og integrerast i samfunnet.

Han viser oss korleis protesane hans fungerer, og snur den eine protesefoten opp ned slik at den fungerer som eit bord.

– Ser du alt eg kan gjere? Eg snur på beinet, legger telefonen her, og kan ha ein videosamtale. To ølglas kan eg setje her. Eg har prøvd.

Sidan ulukka skjedde har Kryvenko møtt fleire av dei han kjempa med den gongen, og «samanlikna arra sine med deira».

Ein av dei hadde fått handa si øydelagt av ein prosjektil, då han strekte den opp av skyttargrava for å hente noko.

– Han viste meg arra sine. Eg viste han beinet mitt og sa eg var Crocodile Dundee, seier Dennis Kryvenko og smiler.

– Eg likar det ikkje når folk seier «god betring». Eg svarar at eg er frisk. Eg manglar berre nokre delar.