Den første uken etter at regjeringen iverksatte strenge smitteverntiltak, mistet Ruter 73 prosent av passasjerene sine. Det er nesten fem millioner.

«Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte, derfor er redusert kontakthyppighet viktig for å bremse spredningen av covid-19. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet.»

Folkehelseinstituttet.

Over hele landet er butikker stengt ned. Også på Oslo S har det blitt færre mennesker.

Lene Szemes (50), Beate Villa (50), Mirja Weston (48):



– Vi har bare drukket vin med hverandre over Skype, så det er fint å møtes ute. Vi pleier å være på påskeferie sammen, men dette er det nærmeste vi kommer i år. Vi klemmer alltid veldig mye, men ikke i dag. Avstand er veldig viktig. Skriv to streker under det siste svaret!

Vi har sluttet å flokke sammen til utlandet. Nedgangen på utenlandsreiser er på hele 98 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge Avinor.

I påsken strømmet folk heller ut i Oslomarka. Ved Tryvann ble det registrert litt over 3900 mobiltelefoner midt på dagen skjærtorsdag, mot 1369 på samme tid dagen før.

– Jeg prøver å holde god avstand til andre, og bruke hansker når jeg trener. Man blir litt gæren av å bare sitte inne, så det er deilig å være i aktivitet. Både fysisk og mentalt har jeg godt av det, forteller Herman Berger (25).

I likhet med resten av landet, stengte skoler og barnehager i Mysen, 12. mars. I Indre Østfold kommune har totalt 44 personer fått påvist koronaviruset.

Onsdag 18. mars ble det registrert drøye 150.000 bompasseringer mellom 06.00 og 09.00 i Oslo. Det er 40 prosent færre enn onsdagen før, da regjeringen ennå ikke hadde iverksatt de strenge smittetiltakene.

Emil Rud (24), Natalie Jåsund (22):



– Det er et stort bilmiljø her i Mysen, så vi er vant til å sitte i bilene og snakke med hverandre. Men vi passer godt på avstand mellom hverandre. Det er ikke moro å sitte inne absolutt hele dagen, så da er det fint å kunne treffe venner ute.

Uken regjeringen lanserte sine krisetiltak, omsatte Vinmonopolet 2,1 millioner liter varer. Det er 30 prosent mer enn en gjennomsnittlig uke i fjor.

11 prosent av medlemmene til treningssentrene organisert i Virke, har meldt seg ut. Det tilsvarer rundt 66.000 medlemmer.

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 12. mars stengte Norge ned.

Over hele landet har det blitt arrangert drive-in-gudstjenester, konserter og kinoer. Søndag hadde folk samlet seg på Tryvann for å se kino under stjernehimmelen.

Syv av ti smittetilfeller skjer i Oslo og Viken. Nå har regjeringen bestemt at tiltakene skal slippes opp litt og litt.