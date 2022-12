2022 fra A til Å

Atle Antonsen-saken eller apekopper? Vi går for førstnevnte. Forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali anmeldte Antonsen etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sa komiker Johan Golden i «Nytt på nytt.»

18. november ble saken henlagt av politiet.

Det starter i oppoverbakke dette, men satser på litt hyggeligere nyheter og vind i seilene herfra.

Beredskapslager. Det er noen år siden sist det var et gangbart samtaleemne.

Helt siden 70-tallet har norske styresmakter oppfordret til at alle husstander skal kunne klare seg selv noen dager i en krisesituasjon.

I år har mange for første gang satt seg inn i dette.

Legg til meldinger om jod-tabletter grunnet atomfrykt i Ukraina og hamstring (ikke kroppsdelen, men av matvarer), så kan du male et dystert bilde av 2022.

Vi kunne gått for Bernt Hulsker her på «B,» men med Atle Antonsen på «A,» så ville det blitt en helt annen liste.

Her er for øvrig det du trenger til beredskapslageret ditt.

ChatGPT. Skjønner hvis denne ikke klinger velkjent i øregangen. Det skjedde nettopp og vi har omtalt det som lærernes store skrekk. Kunstig intelligens kan hjelpe elvene jukse.

Dataprogrammet bruker kunstig intelligens til å gjøre alt fra å kode en fullstendig app, til å analysere dikt av Henrik Ibsen.

Men før du sender inn hele eksamensoppgaven basert på kunstig intelligens, det ryktes at det finnes en tilsvarende måte å identifisere tekster hentet fra tjenesten. Så bruk den med måte.

Drikkestopp. Skjenkestopp er mer beskrivende. Men vi hadde allerede noe på «S»

Det er rart, for de fleste har glemt det. Men i 2022 var det en periode det ikke var servering på byen. 13. januar ble den opphevet. I hvert fall frem til klokken 23.

Eliteflytting. Ha det, Norge. Hei, Sveits. Nesten hver eneste dag meldes det om en ny milliardær som flytter formuen sin ut av landet.

Kjell Inge Røkke og Bjørn Dæhlie valgte Sveits. Hva er fordelene med bosted i alpelandet?

Kortversjonen er de svært gunstige skattefordelene i landet. Langversjonen kan du lese her.

Freya. 600 kilo med sjarmerende hvalross engasjerte et helt land. Tilsynelatende.

Det var kronikker og massevandring for å se hovedpersonen. Etter flere runder med hva som var best for dyr og mennesker ble det tatt en «beslutning om avliving etter helhetsvurdering.»

Men sagaen endte ikke der, det ble opprettet en Spleis for «Statue til minne om hvalrossen Freya.» Som fikk inn i overkant av 250.000 kroner.

Gullfest. Det var faktisk vinter-OL i år. I Beijing. Vi vant alt. Nesten. 16 gull, 8 sølv og 13 bronse. Feige lag.

Kos deg gjerne med noen av høydepunktene. Husker du Birk Ruuds historiske gull eller hva med Therese Johaug sitt imponerende mesterskap?

Hviterussland. Eller det er feil. For nå heter landet Belarus. 29. mai endret vi det «i solidaritet med den belarusiske demokratibevegelsen.»

Det tydeliggjør skillet mellom Hviterussland og Russland.

Rask romjulsnøtt til deg: Hva er hovedstaden i Belarus? Trykk her for svar.

Infrastruktur. Her er det mange veier som leder til ingenting. Ringeriksbanen for eksempel. Den ble nedprioritert igjen. Med tanke på at den ble vurdert for første gang i 1858, så tåler man en utsettelse til.

Johnny Depp og Amber Heard. Kjendisparet kranglet seg gjennom en rettssak som nærmest ble direktesendt på TikTok.

Hvem vant?

Vel. En enstemmig jury konkluderte med at Amber Heard har ærekrenket Johnny Depp. Men Heard fikk også medhold i deler av sitt motsøksmål.

Til slutt endte det, i hvert fall foreløpig, med et forlik.

Karpe. De grep året. 10 x utsolgt Spektrum og alle priser det er mulig å vinne. Dokumentarfilm kom de også med. Reisen slutter ikke der heller. I 2023 drar de på europaturné.

«Lilibet.» Hvil i fred, dronning Elizabeth. Hun ble 96 år gammel.

Hun var dronningen som aldri skulle bli dronning. Men ble den lengst sittende monarken i britisk historie.

Hvis du er ekstra inne i monarkiets fløyelskledde ganger så fikk du sikkert med deg at prins Harry og Meghan Markle kalte sin datter for Lilibet. Det var ikke så populært.

Meta-maskorama. Tror du ikke det var Fantorangen som var inni i Snøroboten? Still det spørsmålet til noen som ikke har sett Maskorama og du får drikke kaffen din i fred.

Hederlig omtale til Marcus og Martinus som vant den svenske versjonen av underholdningsprogrammet.

Norsk i Nepal. Kristin Harila besteg fjell etter fjell i et vanvittig verdensrekordforsøk.

Vadsøværingen klarte ikke være den raskeste opp de 14 høyeste fjellene i verden. Hun klarte 12 av 14 fjell.

Vær og visumtrøbbel stoppet ferden, men hun prøver igjen i 2023.

Orion-kapselen. For første gang siden Apollo-ferdene for 50 år siden har Nasa sendt en romkapsel til månen og deretter i bane rundt vår følgesvenn i verdensrommet.

Kapselen fløy rundt baksiden av månen og var på et tidspunkt snaut 130 kilometer unna overflaten.

Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i.

Hun ble feiret med brask og bram på Slottet. Prinsessen hadde på seg morens kjole fra 2005.

Qatar. Luktet litt på årets nyord her: VM-skam. Det meste er allerede sagt om temaet. Og det ble heller ikke årets nyord, for der stakk «krympflasjon» av med seieren.

Rent fotballmessig (eller fotballMessi) så vil nok de som så på VM huske finalen.

Regn. Lenge var det snakk om fraværet av regn. Tørke er vel enklere å si. Men så snudde det på sensommeren noen steder, og på høsten kom det i resten landet.

I juli opplevde Nord-Norge sin nest våteste juli siden 1900.

SAS-streik. Buss for fly og sinte uvitende reisende. Ta med at det også var flyplasskaos i Europa og du får en reisesommer vi helst vil glemme.

Det var også skolestreik og barnehagestreik, men det orker vi ikke tenke mer på nå.

Toska. Kriminelt god i sjakk han David Toska, så god at TV 2 hentet han inn som sjakkekspert til deres sendinger.

Det var delte meninger om det trekket.

Ulvens år? Subwoolfer var Norges bidrag i Eurovision og Zeshan Shakar fikk Bokhandlerprisen 2022 for boken «De kaller meg ulven»

Verrett. Litt sjamanmagi må vi innom. Du husker vel medaljongen som kunne hjelpe mot korona? Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjorde også sin forlovelse i år.

Will Smith. Oscar-skandalen.

Will Smith stjal alles oppmerksomhet da han gikk opp på scenen og fiket til komiker Chris Rock som hadde tullet med sveisen til Smiths' kone Jada Pinkett Smith.

Xi Jinping ble gjenvalgt som kommunistpartiets leder. Det er interessant i et politisk verdensbilde, og veldig praktisk i det snevre bildet der vi forsøker å fylle ut alle bokstavene i denne lista.

Ye. Tidligere kjent som Kanye West. Året han har hatt kunne fylt denne listen på egen hånd. Opp- og nedturer, men den siste delen av turen har virkelig pekt nedover. I midten av desember ble han kåret til «Årets antisemitt.»

Zelenskyj. Nyhetsmagasinet Time valgte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som årets person i 2022.

Krigen i Ukraina kunne fylt sitt eget alfabet, og har definitivt vært den viktigste saken i 2022. Mer om den får du her.

I mars snakket Zelenskyj til Stortinget.

Exa Dark Sideræl. Her kommer riktignok æ-en mot slutten, men det var en gyllen anledning til å flette inn en annen person som har vært sentral i nyhetsbildet i år. Elon Musk.

De fleste vil huske alt bråket rundt oppkjøpet av Twitter, men det er det kreative navnevalget på datteren som trekker det lengste (korteste?) strået her.

Økonomisk økosystem. Det mangler ikke på store ord når kryptovaluta og NFT-kunst skal beskrives, men der mange ble bergtatt av de løfterike ordene i 2021, ble like mange skuffet over det dårlige resultatet i år.

Årets klimatoppmøte i Egypt bar preg av at alle bekymrer seg for klimaet, men ingen ble helt enige om hvordan man skal løse det. Intet nytt under solen med andre ord.

Noe jeg burde sjekke ut? Hei! Hvis du har tips til saker du synes andre burde få lese om så ta gjerne kontakt. Jeg er innom det meste fra A til Å. Enten det handler om teknologi og droner, potepropaganda, bygget som løste energikoden eller usynlig syke.