NRK søker par til et fotoprosjekt om sex

Ved å melde dere på per e-post, aksepterer dere at NRK kan benytte opplysningene over til å ta kontakt med dere, få bekreftet at dere er over 20 år og for å eventuelt kunne inngå en avtale med dere om medvirkning i prosjektet.

Personopplysningene til de interessenter vi ikke går videre med, vil bli slettet innen utgangen av 2021.

Dersom vi inngår en avtale med dere om medvirkning,vil denne bli arkivert i NRKs arkivsystemer.

Vi ønsker at prosjektet skal bestå av mange ulike par. Vi ønsker derfor at dere legger ved et bilde av dere, og forteller oss om for eksempel legning, farge, funksjonshemning og kjønn.

Disse personopplysningene vil vi behandle utelukkende for et journalistisk formål, og vår hjemmel er personopplysningsloven § 3.

Navn på de som deltar i prosjektet vil ikke bli publisert.

Dere kan lese mer om behandling av personopplysninger for journalistiske formål på Datatilsynets nettsider.