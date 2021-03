Hvor mye kan du om popmusikk?

I dag ble avdøde Ken Hensleys aller siste prosjekt, albumet «My Book Of Answers» sluppet. Hvilken band var Ken Hensley best kjent fra?

4/8

Foto: Kåre Eide

Nå er det ett år siden hele Norges Jahn Teigen gikk bort. Hans musikalske karriere hadde en utrolig spennvidde, men noe av det vi husker ham best fra er hans mange opptredener i Melodi Grand Prix. I 2005 hadde han sin siste deltakelse i MGP. Hva het låta han deltok med?