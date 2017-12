Del din julehilsen i Kvelden før kvelden

I årets Kvelden før kvelden skal man ha flere innslag i programmet der folk og aller helst barn og ungdom kan hilste til noen og ønske god jul!

Programlederne Ingrid Gjessing Linhave og Haddy N'jie inviterer alle til å sende inn sine julehilsener til venner og familier som skal vises i beste sendetid på lille julaften.

– Vi vil at hvem som helst skal sende inn en hilsen, som et julekort på TV. Der de sier hvem de vil hilse til. Gjerne folk som bor helt på andre siden av landet enn dem selv eller kanskje på andre siden av jordkloden, sier Haddy.

– Dette er rett og slett en mulighet for å si god jul på TV til noen du er glad i eller savner, legger Ingrid til.

I årets sending av Kvelden før kvelden kommer blant annet gjester som Ylvis, Marcus & Martinus, statsminister Erna Solberg og Atle Antonsen. Samt musikalske innslag fra Didrik Solli-Tangen, Dagny og Ida Maria.

Programlederparet ser veldig frem til å ringe julen inn.

– Det blir en fantastisk morsom og hyggelig julefest, selvfølgelig med tips og hjelp til julematen. Ikke minst Grevinnen og hovmesteren, sier Haddy.

Slik sender du din hilsen

Ingrid og Haddy tror på ingen måte at det å sende en videohilsen erstatter det tradisjonelle julekortet. De presiserer at det viktigste er å få sagt god jul til hverandre.

– Dette kan jo være et morsomt alternativ til et skrevet julekort, sier Haddy.

– Særlig gøy hvis de man hilser til ikke vet om det og får seg en hyggelig overraskelse på lille julaften, sier Ingrid.

Slik sender du inn din hilsen til Kvelden før kvelden.

Spill inn din beskjed på under 30 sekunder. Film med mobiltelefonen. Last opp klippet i skjemaet under. Husk å fylle ut alle punkter i skjema, inkludert hvor du kommer fra. Det kan skrives inn i øverste felt.

Lykke til, og god jul!