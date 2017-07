Under Nordiske Seriedager (se faktaboks) i september blir fjorårets suksess gjentatt: Det blir pitche­konkurranse og workshop for ideer til gode serier.

Nytt i år er at lavbudsjetts­serien står i søkelyset.

– Skal vi få opp antallet norske serier, så må vi også lage serier som ikke har så høyt budsjett. Derfor er vi nå særlig på utkikk etter gode ideer til serier som er kostnads­effektive, sier NRKs drama­sjef Ivar Køhn.

En pitch er en kortfattet presentasjon av en serie­idé. Du sender inn forslaget ditt via skjemaet under.

Vinn 25 000 kroner til utvikling

Blir ideen din valgt ut, får du utvikle den videre i en 30 minutters workshop med Utviklingsavdelingen i NRK og TV 2.

De ti beste prosjektene vil så bli presentert foran publikum og dramasjefer fra hele Norden fra scenen.

Vinneren får 25 000 kroner fra Dramatiker­forbundet til videre utvikling av serie­ideen.

– Dette er en utmerket mulighet til å la dem i Norge som brenner for å lage drama få utvikle ideen sin til en salgbar presentasjon, sier Køhn.

– «Skam» ble laget billig

Konkurransen henvender seg først og fremst til dem som allerede har noe erfaring fra tv- eller filmproduksjon.

VIL LAGE SERIER PÅ LAVBUDSJETT: – Vi ønsker ideer til billige og gode dramaserier, sier NRKs dramasjef Ivar Køhn. Foto: Ole Kaland / NRK

– Lavbudsjetts­drama kan være spesielt utfordrende å produsere. Da bør man ha en viss kjennskap til hva som gir høy produksjons­verdi for pengene, sier dramasjef Køhn.

Han nevner en nylig verdens­suksess som eksempel på en norsk serie som er produsert for uvanlig lavt budsjett.

– Å produsere for mindre penger behøver ikke være begrensende for seriens muligheter til å nå ut. Det er ikke minst «Skam» et godt eksempel på, sier Køhn og legger til:

– Det handler ikke om at vi plutselig skal gjøre noe som egentlig er veldig dyrt billig. Her leter vi etter historier som på en naturlig måte er lavbudsjett, og som kan utnytte det til sin fordel. Trangere rammer kan også være kreativt stimulerende.

Du sender inn ditt forslag via skjemaet under. Fristen er 8. september. Har du spørsmål, kan du kontakte Jan Strande Ødegårdstuen.