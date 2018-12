Dagsrevyen på 90-tallet: Store feiringer og dyp sorg

OL på Lillehammer ble arrangert 12.–27. februar 1994.

På hjemmebane ble Norge neste nasjon på med 10 gull, 11 sølv og 5 bronse.

«You have presented to the entire world - the best Olympic Winter Games ever!», sa IOC President Juan Antonio Samaranch. Arrangementet ble betydelig dyrere enn anslått i søknaden, ingen vet nøyaktig hvor mye den ble overskredet, men det anslås til omkring 300 prosent.