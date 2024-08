– Det betyr mye for meg å endelig få se mer av dette landet, sier Pamir Ehsas.

Ehsas-familien flyktet fra Taliban-regimet i 1998, da han var kun fire år gammel. Denne sommeren har Pamir Ehsas reist tilbake til Afghanistan.

Og igjen sitter Taliban ved makta.

I denne artikkelen kan du lese om:

Pamir Ehsas forteller at det har vært rørende å gjenforenes med familien i Afghanistan. – Idet vi møttes, så var det som om vi alltid har bodd side om side med hverandre, sier han til NRK. Foto: SEHA

Gjenforent med familie

Ehsas forteller at det har vært rørende å gjenforenes med slekten i Afghanistan.

– Det var veldig sterkt, for dette er familien min. En onkel jeg aldri har møtt før. Fetter, kusiner og tanter, jeg har aldri sett. Men idet vi møttes, så var det som om vi alltid har bodd side om side med hverandre.

Han sier også at turen gjør at han sitter igjen med en ansvarsfølelse for å gjøre noe.

– Man ser hvor vondt de har det, og man får et ønske om å hjelpe dem. Afghanistan blir stadig mer og mer isolert. Det gjør at ansvaret spesielt hos diasporamiljøene også blir større.

Pamir Ehsas har besøkt flere skoler i landet i sommer. Han forteller at han er knust over at jenter nektes utdanning av Taliban. Foto: SEHA

Ved siden av jobben som advokat, leder Ehsas hjelpeorganisasjonen Brighter Tomorrow, som jobber for å bedre forholdene for skolebarn i Afghanistan.

Han er spesielt bekymret for afghanske jenters fremtid.

– Hvis ikke vi hjelper dem, så er det ingen andre som vil gjøre det.

«Sakina»: – Jeg har mistet alt håp

Da Taliban tok over makta i Afghanistan for andre gang i 2021, sa de at afghanske jenter skulle få lov til å gå på skole og jobbe.

Syv måneder senere kom kontrabeskjeden.

Siden da har skoler for kvinnelige elever fra 6. trinn og opp vært stengt. Ifølge BBC, som viser til tall fra Unicef, har skoleforbudet gjort at 1.4 millioner jenter blir nektet å gå på skole.

En av dem er 18 år gamle «Sakina».

18 år gamle «Sakina» er en av 1.4 millioner kvinner som blir nektet av Taliban å ta høyere utdanning. – Jeg hadde lyst til å bli politiker, sier hun til NRK. Foto: PRIVAT

NRK kjenner til hennes identitet, men har av hensyn til hennes sikkerhet holdt henne anonym i denne artikkelen.

– Jeg hadde lyst til å bli politiker, sier «Sakina» fra Kabul til NRK.

Hun forteller at hun pleide alltid å ta farvel med moren sin i tilfelle hun mistet livet i et av de mange angrepene på skoler som rystet landet i perioden før Taliban tok over.

– Jeg pleide å fortelle moren min om å ikke komme til skolen, i tilfelle det skulle komme et etterangrep, sier «Sakina».

– Taliban har fratatt meg retten til å være et menneske, sier 18 år gamle «Sakina» til NRK. Foto: PRIVAT

– Hvordan er det å bli fratatt muligheten til å gå på skole?

– Jeg føler at jeg er fanget i et bur. Jeg har mistet all håp.

«Sakina» sier at hun føler at hun står fast i tiden hun gikk i tiende klasse, da Taliban tok over landet for tre år siden.

– Taliban har fratatt meg retten til å være et menneske.

«Sakina» er en av mange unge i landet, som sier at de ønsker å forlate landet i håp om en lysere fremtid.

– Det er ikke et fremtid for meg i dette landet her. Eller for kvinner generelt.

Situasjonen for kvinner og jenter i landet har blitt drastisk forverret, ifølge Amnesty International, som mener Taliban-regimet praktiserer et såkalt «kjønnsapartheid».

En reklameplakat for et privat universitetet i hovedstaden Kabul. Kvinnene på plakaten har blitt malt over etter at Taliban tok over makta i landet. Ifølge Amnesty praktiserer de et såkalt «kjønnsapartheid», der kvinners tilgang til det offentlige rom har blitt drastisk innskrenket. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Hazaraene

18 år gamle «Sakina» tilhører hazaraminoriteten i Afghanistan.

Det er antatt at nesten ti prosent av Afghanistans befolkning tilhører hazaraminoriteten.

Hazaraene har historisk sett blitt undertrykket av de ulike majoritetsgruppene i landet, blant annet på grunn av sin religiøse tilhørighet. Mens andre grupper i Afghanistan er sunnimuslimer, er de fleste Hazara-afghanere sjiamuslimer.

Flere århundre med undertrykkelse gjør at enkelte hazaraer mener at de blir utsatt for et folkemord. Studenter i Ohio, USA, tenner lys etter et angrep mot hazara-minoriteten i 2022. Foto: Joe Imel / AP

Det har satt dem i opposisjon til både Taliban og terrororganisasjonen ISKP.

Sistnevnte har også de siste årene utført en rekke terrorangrep mot oppholdssteder for hazaraer.

En ung hazarakvinne sørger tapet av klassekamerater etter et selvmordsangrep mot en skole for hazarakvinner. Mer enn 35 personer ble drept i angrepet. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Ifølge Human Rights Watch har minst 700 personer blitt drept i ISKP-utførte angrep siden Taliban tok over landet.

De mener også at i likhet med den forrige afghanske regjeringen, har ikke Taliban-myndighetene gjort nok for å beskytte hazara-minoriteten i landet.

Kampen om vannet

Store deler av Afghanistan består av ørken og fjellandskap.

I tillegg har gjennomsnittstemperaturen i Afghanistan steget med nesten to grader celsius de siste 70 årene, ifølge Washington Post.

Det er det dobbelte av det globale gjennomsnittet.

Dårlige avlinger og krig har gjort landet avhengig av matimport fra andre land. I tidlig 2022 begynte Taliban med utbyggingen av Qosh Tepa-kanalen, i nordlige Afghanistan, for å få slutt på denne avhengigheten.

En Taliban-medlem vokter den nyopprettet broa over Qosh Tepa.kanalen i Nord-Afghanistan. Analytikere frykter at landene i Sentral-Asia kan kastes ut i en krig på grunn av utbyggingen av kanalen. Foto: ATIF ARYAN / AFP

Blir kanalen ferdigutbygget vil den etter planen være 285 km lang, og omgjøre mer enn 500 tusen hektar ørken til jordbruksland.

Det vil i så fall øke Afghanistans dyrkbare land med en tredjedel og med det gjøre landet selvforsynt med mat for første gang siden 1980-tallet, ifølge afghanske tjenestemenn.

Men prosjektet har blitt kritisert av flere.

Kanalen er et av flere prestisjeprosjekter Taliban står bak. Men prosjektet har blitt kritisert av naboland som frykter jordbrukskrise. Foto: ATIF ARYAN / AFP

Spesielt av nabolandene som frykter jordbrukskrise som følge av at vann blir ledet bort fra Amu Darya-elven.

Nå fryktes det at landene i Sentral-Asia kan kastes ut i en krig om vann.

Amu Darya-elven danner grensa mellom Afghanistan, Usbekistan og Tadsjikistan.

Internasjonal anerkjennelse

Taliban-regimet har siden maktovertagelsen jobbet iherdig for internasjonal anerkjennelse av sitt regime.

I mai gjorde Russland nettopp akkurat dette.

– Vi er nødt til å ta Afghanistans syn til etterretning og etablere forbindelser med landet, sa president Vladimir Putin da han kunngjorde beslutningen.

Kinesiske investorer har siden Talibans maktovertagelse sett mer mot nabolandet Afghanistan. Den mest lukrative avtalen er en 25 år lang oljeutvinningskontrakt på 540 millioner dollar i løpet av de neste tre årene. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Der andre land har valgt å isolere Taliban-regimet i Kabul, på grunn av deres mangel på respekt for menneskerettigheter, har kinesiske selskap gått inn i landet med milliardinvesteringer.

Under den amerikanske okkupasjonen av Afghanistan, oppdaget amerikanerne enorme mengder gull, kobber og litium i Afghanistan.

Under den amerikanske okkupasjonen av Afghanistan, oppdaget amerikanerne enorme mengder gull, kobber og litium i Afghanistan. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Åpner landet opp for turister

Men det er ikke bare kinesiske investorer som reiser til det krigsherjede landet.

Afghanistan har plutselig blitt et populær feriedestinasjon for såkalte «ekstremturister».

Mange trosser internasjonale sanksjoner og flere har besøkt landet den siste tiden.

Taliban-soldater tar selfies ved graven til Afghanistans tidligere konge, Nadir Shah, i Kabul. Foto: Siddiqullah Alizai / AP

I 2021 besøkte 691 utenlandske turister landet. Året etter hadde dette steget til 2.300.

I fjor var det 7.000 utenlandske turister som besøkte landet, og det er ventet at det vil være enda flere i år.

En gruppe turister fra Thailand besøker Kart-e-Sakhi-plassen i Kabul, mars 2024. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Roadtrip Afghanistan

En av den sin har tatt seg turen til landet er Pamir Ehsas, som har reist på roadtrip gjennom Afghanistan.

– Det har alltid vært en drøm å kunne reise rundt. På én og samme reise kunne du se ørken, snødekte fjelltopper og grønne daler som ligner på det vi har på Vestlandet, sier han og ler.

– Naturen var ufattelig vakker.

Selv om han er bekymret for situasjonen i landet, sier Ehsas at han har håp for Afghanistans fremtid.

– Jeg er en idealistisk og har en genuin tro på at landet kommer til å oppleve bedre tider. Denne troen er forankret i styrken til det afghanske folk. Så lenge håpet om en bedre fremtid lever hos de, kommer jeg til å tro det samme.

Han sier at han har tro på at skoler for kvinner vil åpne opp igjen.

– Det har allerede kommet mindre reformer som har lettet på kvinners restriksjoner til arbeid og utdanning. Men for å sikre full gjenåpning, må vi alliere oss med afghanske kvinner og forhandle med Taliban.

– Det finnes ingen annen utvei.