Storm og snø er ingen hindring for hunder og førere fra Norske redningshunder. Har det skjedd et uhell, kommer været i annen rekke. Foto: Privat

Disse passer på deg i påsken De ofrer privatlivet for å hjelpe andre, og drivkraften er mye av den samme, enten de er frivillige eller får betalt for jobben. Møt noen av dem som er på plass for deg i påsken, enten du er på fjellet, ved sjøen eller hjemme.

Den 15. mars 2017 går alarmen for redningsmannskaper og nødetater. Vest for Haugastøl i Buskerud har det gått et snøskred, og en tysk kvinne er savnet. Hun er i et følge på seks turister, og mellom to hytter skjer det fatale.

Doffen (6) trener jevnlig på å søke etter folk under snøen. Her poserer han sammen med eier Steinar Sjaastad fra Vestby i Akershus. Foto: Ingvild Sund / NRK

– Etter det vi har fått vite var de fjellvante. Men de var uheldige og alle seks ble tatt av et snøskred. Fem av dem kom seg ut på egen hånd eller med hjelp fra de andre, men den siste av dem manglet. Hun var fullstendig begravet, sier hundefører Steinar Sjaastad i Norske redningshunder.

Tre hundeførere er på et kurs på Tyin, sammen med andre lavinehunder. De tre kaster seg i bilen. En av dem er Sjaastad, og sammen med Doffen tar han fatt på den tre timer lange bilturen til Haugastøl. Været er ufyselig i fjellet. Det snør og vinden blåser med styrke opp mot liten storm. Sikten er dårlig.

Tre andre ekvipasjer er også på vei. Fra Numedal kommer en hundefører med bil, mens to hundeførere kommer med helikopter fra Rygge.

– De mannskapene som kom først fram, prøvde å danne seg et bilde av hvor den savnede kunne være. Med hjelp fra de andre tyske turistene ble det tatt ut en primær søketeig. Med ski og sondestenger prøvde de å finne den siste som lå begravd, sier Sjaastad.

Golden retrieveren Doffen (6) er lavinehund og trent for søk i snø. Foto: Privat

Likevel blir kvinnen liggende under snøen helt til den første lavinehunden er på plass.

– Den hadde søkt i sju minutter da den fikk en markering og fant kvinnen.

Et drøyt døgn etter at den tyske kvinnen ble funnet, opplyste Ullevål sykehus til NRK at tilstanden hennes var stabil og i bedring. Sjaastad og de andre redningsmannskapene fikk et takkebrev fra det tyske reisefølget, og der skrev de at kvinnen var helt restituert tre dager etter skredet.

– Vi er så klart ekstra stolte over at det var en redningshund som fant henne, men det er hele kjeden av evakuering og behandling som skal til for å berge et liv. Godt samarbeid og faglig dyktighet fra en rekke profesjonelle og frivillige organisasjoner var en forutsetning for å berge livet hennes, sier Sjaastad, som er bosatt i Vestby i Akershus.

Når hundene markerer og det blir gjort et funn under snøen, er oppdraget vellykket. Foto: Privat

Flere hundre firbente

Norske redningshunder har flere hundre ekvipasjer som er trent for ulike søkeoppdrag. Det er 105 godkjente lavinehunder i landet, mens 233 firbente venner er opptrent som rene ettersøkingshunder. En del lavinehunder er også godkjent som ettersøkingshunder, slik at tallet i øyeblikket ligger på 295.

I tillegg er 29 hunder trent opp for å søke i sammenraste bygg etter jordras. De er såkalte katastrofehunder.

Doffen og eieren hans er på plass i fjellet når årets påske starter. Også da befinner de seg på Tyin, der målet er å holde kunnskapene ved like. Men skulle uhellet være ute, vil begge to bli fraktet ut for nye søk.

– Når jeg får på meg vesten, og Doffen får på seg trekanten, så tror han at han er på jobb. Da er han klar for å finne folk som er tatt av et skred eller ligger bortgjemt i snøen, sier Sjaastad.

Doffen blir nesten borte når han søker i et stort skred. Foto: Privat

– Ekstra beredskap i påsken

For å få redningshundene raskt på plass etter et skred, blir det ofte brukt helikopter. Hvert minutt teller når noen ligger begravd under snøen.

I 27 år har løytnant Finn Åge Jakobsen vært redningsmann på et Sea King redningshelikopter. Når de letter fra Rygge er det ikke bare for å frakte hunder rundt i landet. De er selv aktivt med på redningsoppdrag, og han viser fram bagen med utstyr for oppdrag i fjellet.

Redningsmann Finn Åge Jakobsen er klar for oppdrag både til lands og til vanns i påsken. Foto: Tomas Berger / NRK

– Her har vi utstyr som henger under helikopteret for å søke etter skredtatte. Det tar imot signaler fra dem som ligger under snøen. Da er det avgjørende at vedkommende har på seg en skredsøker, som mange bruker i dag. Søkeutstyret er et fint hjelpemiddel, spesielt i store skred, fordi vi kan rekke over store flater på kort tid, sier Jakobsen.

I bagen har han også markeringsflagg som kastes ut fra helikopteret når de får et treff. Deretter blir en redningsmann og en lege satt ned på bakken for å finne den eksakte plassen. En søkestang og en spade ligger også i bagen, slik at de kan starte graving.

Mye skiklær som selges i dag, har en såkalt recco brikke. Den sender også ut et signal som redningsmannskapene kan søke etter med en spesiell søker. Selvsagt er søkeren med i helikopteret.

I alt er det seks personer om bord på redningshelikopteret. To flyvere, en maskinist, en navigatør, en anestesilege og en redningsmann. Besetningen er standard, uansett hva slags oppdrag de blir kalt ut på. Foto: Tomas Berger / NRK

Selv om Sea King-mannskapene tradisjonelt sett har jobbet mest med søk i sjøen, har redningsfolkene de siste årene fått mer kunnskap og erfaring i søk i fjellet.

– Vi har fått god utdanning som gjør at vi kan bidra med den type redning i mye større grad enn tidligere, sier Jakobsen.

Med påsken rett rundt hjørnet er Jakobsen og hans kolleger klare for å rykke ut.

– Påsken er spesiell, for da er det særlig mye folk i fjellet. Selv om mange også feirer påsken ved sjøen, bygger vi opp en ekstra beredskap rettet mot påskefjellet. Det er flere oppdrag til lands i påsken enn normalt ellers i året, sier Jakobsen.

Så godt som født på påskefjellet

For å komme seg fram i fjellet er de frivillige organisasjonene helt avhengig av snøskutertransport. Her er Røde Kors-mannskaper på Golsfjellet. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Skulle uhellet være ute i fjellet, er det viktig å koordinere nødetater og frivillige på en best mulig måte.

På Golsfjellet har Røde Kors sin informasjonssentral, og rundt 30 frivillige tilbringer hele eller deler av påsken her.

En litt spesiell gjeng er familien Blakkestad fra Oppland. De har nærmest blitt fast inventar på Golsfjellet, og for barna er påske synonymt med Gol og Røde Kors.

– Dette er det sekstende året mitt, forteller 15-åringen Nora, som med andre ord har vært her siden hun var en neve stor. Hennes første påske tilbrakte hun på Golsfjellet i en alder av 19 dager.

– Jeg synes det er koselig og gøy å komme tilbake hit og treffe de samme folkene igjen. Jeg liker å hjelpe til, sier Nora.

Hun er fortsatt for ung til å være såkalt hjelpekorpser og være med på aktive oppdrag. Først må hun fylle 18 år, men det er nok av andre frivillige oppgaver, som å hjelpe til med kioskdrift.

Familien Blakkestad er på Røde Kors hytta hver påske. Fra venstre Nora, Sofie, Cecilie, Odd Inge og Anders. Broren Sindre var ikke med da bildet ble tatt. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Alle oppdragene inn til Røde Kors koordineres fra Golsfjellet, og de har jevnlig kontakt med andre etater. Skulle ambulansetjenesten trenge hjelp med skader, eller politiet ha behov for ekstra mannskaper til søk eller redningsoppdrag, er det informasjonssentralen som blir kontaktet. De er dessuten klare til å rykke ut til alle turistene i nærområdet.

Mamma Cecilie Engum Blakkestad har tilbrakt påskene her siden 2001. Hun regnes som hyttas husmor.

– Dette blir en livsstil. Vi pakker oss inn her før påske, med gode kompiser og godt samhold. Vi har verdens beste påskeferie, sier Cecilie.

Pappa Odd Inge kaller seg selv for påskegeneral. Han er ansvarlig for hytta, og roser andre frivillige.

– Hytta er full, og jeg har ikke trengt å mase på en eneste en. Da er jeg fornøyd, sier Odd Inge.

– Ta det med ro

Men selv om tilsynelatende alle reiser på påskeferie i fjellet, er det langt fra en sannhet. Ifølge Wikipedia er rundt 85 prosent av oss hjemme i påsken, mens de resterende 15 prosentene fordeler seg ganske likt mellom fjell og sjø.

For å ivareta beredskapen i kystnære områder, er Redningsskøytene også klare for oppdrag.

– Kos dere på sjøen, er oppfordringen fra skipper Pål Bustgaard på RS Horn Rescue. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Vi har forberedt oss godt til påsken. Nå er nytt, uthvilt mannskap på plass, og vi er klare for innsats i påsken, sier Pål Bustgaard.

Han er skipper på RS Horn Rescue. Redningsskøyta er stasjonert på Hvaler, og tre mann er på vakt året rundt. Med sen påske regner Bustgaard med at det blir mye folk langs kysten.

I påsken er det forskjellige oppdrag som venter. Det kan være folk som får problemer med båten, folk som roter seg bort på sjøen, eller noen som skader seg på vannet eller på holmer og skjær.

– Vi prøver å bistå de som trenger hjelp. Den største skrekken er å lete etter folk som har ramlet over bord, så bruk redningsvest, for da har du en sjanse, sier Bustgaard.

Hans generelle tips til båtfolket er å ta det med ro, når de kanskje er ute med båten for første gang i år.

RS Horn Rescue har ytre Oslofjord og Indre Skagerrak som primære områder de trafikkerer. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Hør på værmeldinga og ikke ha det travelt. Finn en god havn og kos dere på sjøen. Det viktigste er vel å bruke sjøen til rekreasjon, sier Bustgaard.

Som de fleste av oss, skulle han gjerne hatt fri i påsken, men når pliktene kaller, innretter den erfarne skipperen seg deretter.

– Båtfolket sier de er glad for at vi er her. Så vi er helt klart en trygghet for dem. Hvis man får lov til å være med og redde et menneskeliv, er det noe av det største man kan oppleve, sier Bustgaard.

Politiet ekstra bemannet i Hallingdal

I Drammen sitter operasjonsleder Olav Myrvold i politiet klar til å møte påsken. 58-åringen har vært i politiet siden 1979, og de siste 15 årene har han jobbet på operasjonssentralen.

Ansvaret hans er å prioritere de sakene de får inn, og å sende ut politifolk til viktige hendelser. Myrvold har ofte hatt fri i påsken, men i år har han noen dager på jobb.

Olav Myrvold er på jobb for å koordinere forskjellige politioppdrag i påsken. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det er alltid spennende å gå inn i påskehøytiden rent jobbmessig. Kanskje sliter vi med å få tak i folk hvis det skjer noe ekstraordinært, sier Myrvold.

Hos politiet i søndre Buskerud er beredskapen som vanlig i forbindelse med påsken. Det er den også i Oslo, Akershus og Østfold. I Østfold har de likevel særlig oppmerksomhet rundt skjærtorsdag. På de store utfartsdagene i fylket har Utrykningspolitiet varslet forsterket kontrollinnsats, ifølge seksjonsleder Jan Erik Haugeland ved Øst politidistrikt.

I nordre Buskerud forteller stabssjef Kjell Magne Tvenge til NRK at de bruker alle tilgjengelige mannskaper i Hallingdal i påsken, i tillegg til at det er satt inn ekstramannskaper de pleier å bruke i helgene.

Mer festing enn vanlig er hovedgrunnen til den økte bemanningen, men samtidig er det også mye trafikk oppover dalen. De er dessuten forberedt på at det kan skje ting i fjellet som de må håndtere.

I Drammen er operasjonsleder Olav Myrvold klar på at fyll og påske ofte hører sammen.

– Blir været fint er det mer fyll. Det er ikke noe ukjent begrep ellers i året heller, men påsken er spesiell i og med at det er mange fridager, sier Myrvold.

Også hjemme hos folk blir det oftere konflikter når fridagene står i kø.

– Når folk får mye fri sammen, som de kanskje ikke er vant til, gjerne kombinert med høyere alkoholinntak, så øker det nok på med konflikter.

Han er mest stolt over å være politimann når oppgavene de får i fanget blir godt løst.

– Det kan være når vi tar en innbruddstyv etter at vi har fulgt spor og gjort en god etterforskning. Eller det kan være banale ting som å rydde opp i husbråk og sørge for at barna der får det levelig i etterkant. Også det å finne personer som har gått seg bort i god behold, for eksempel i skogen eller på fjellet, det føles bra, avslutter Myrvold.