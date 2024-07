Voldsdømt kvinne etterforskes på nytt etter konas dødsfall

Kvinnen i 30-åra giftet seg og fikk barn med en kvinnelig kjæreste i 2021.

Da kona plutselig døde av overdose året etter, startet politiet etterforskning, og kvinnen i 30-åra ble mistenkt for uaktsomt ha forvoldt en annens død.

Tidligere i år ble mistanken derimot henlagt på bevisets stilling. Familien til den døde kvinnen påklaget henleggelsen, og siden da har saken ligget hos Riksadvokaten.

Nå er klagesaken ferdig behandlet, og Riksadvokaten har bestemt at henleggelsen skal omgjøres.

Det betyr at saken er tatt opp igjen til etterforskning, og at kvinnen er siktet i saken.

– Skulle bare mangle

Morten Kjensli er bistandsadvokat for familien til den døde kvinnen. Han er glad for at etterforskningen blir gjenopptatt.

– Jeg synes for så vidt det bare skulle mangle. Det trenger helt klart å bli gjort med et bredere syn på saken, sier Kjensli til NRK.

Bistandsadvokat Morten Kjensli. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Også kvinnens familie er glade for at saken får en bredere behandling.

– Nå blir saken sendt til Oslo politikammer for ytterligere etterforskning, sier Kjensli.

Oslo politidistrikt opplyser til NRK at de ikke har anledning til å kommentere saken i dag.

Riksadvokaten har heller ikke vært tilgjengelig for å kommentere beslutningen om å gjenoppta etterforskingen.

Ifølge den nye siktelsen mot kvinnen, er hun siktet for å ha unnlatt hjelpe konen før hun døde. Straffelovens §287 har en strafferamme på fengsel i seks måneder eller bot.

– Jeg merker meg at siktelsen omfatter et langt mindre alvorlig straffbart forhold enn den opprinnelige etterforskningen, sier kvinnens forsvarer Alexander Nyheim Jenssen.

Dømt for vold i tingretten

Samtidig som dødsfallet til kona har vært under etterforskning, måtte kvinnen i 30-åra på tiltalebenken for flere andre saker.

I april i år ble hun i Buskerud tingrett dømt til tre års ubetinget fengsel for grov vold, mishandling og trusler mot fire kvinnelige ekskjærester.

Hun har imidlertid anket dommen på alle punkter. Den er ikke ferdigbehandlet, men dommen er dermed ikke rettskraftig.

I tillegg til fengselsstraffen ble hun ilagt kontaktforbud overfor de fire kvinnene i tre år, samt å betale oppreisning på 120.000 kroner til hver av dem.

Dødsfallet ble vendepunkt

Den første av de fire kjærestene ønsket først ikke å anmelde kvinnen, men i 2022 tok politiet kontakt med henne.

Da etterforsket de dødsfallet til kvinnens daværende kone.

Det ble et vendepunkt for den første kjæresten, som da anmeldte henne for vold og trusler som skjedde mens de var sammen.

– Det at hun døde gjorde at jeg ville forklare meg. Nå må jeg stå litt til ansvar for å hjelpe til i den saken, sa hun i retten.

Under rettssaken fortalte de fire kvinnene at de ble sparket, slått, spyttet på og kontrollert. Den tiltalte kvinnen innrømmet at forholdene til ekskjærestene hadde vært turbulente, men at alt var sterkt overdrevet.

Hun mente videre at kvinnene konspirerte mot henne.

Forsøkte å redde sin ektefelle

Forsvarer for den siktede kvinnen, Alexander Nyheim Jenssen, sier til NRK at hans klient opplever den nye siktelsen som svært belastende, og ønsker i utgangspunktet ikke at denne saken skal omtales.

– Men i lys av at vi har fått beskjed om at saken uansett vil bli publisert uavhengig av hva min klient måtte mene om dette, så vil vi likevel komme med en kort uttalelse, sier advokaten.

Han mener kvinnen gjorde alt som stod i hennes makt for å redde livet til sin ektefelle, og at dette er bekreftet av lydloggen fra AMK.

Forsvarer for kvinnen Alexander Nyheim Jenssen. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Det ble også opprettet en varselsak av Statens helsetilsyn i etterkant av hendelsen. Statens helsetilsyn sendte saken videre til Statsforvalteren for videre oppfølging. Bakgrunnen for at det ble opprettet en slik varslingssak var AMKs håndtering av min klients gjentatte oppringninger til dem den aktuelle natten, sier Jenssen.

Statsforvalteren konkluderte med at de ikke trengte å følge opp saken videre, men at helseforetaket måtte «følge opp og gjennomgå hendelsen som ledd i deres kvalitetsarbeid».