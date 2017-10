Vold mot dørvakter

En mann i 20-årene ble pågrepet på Bragernes torg i halv fire tiden natt til søndag etter at han skal ha sparket en dørvakt ved et annet utested. Det var ikke den eneste volden mot dørvakter. En mann i 30-årene ble pågrepet etter å ha slått til en dørvakt på et utested i Drammen sentrum.