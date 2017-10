Vogntog veide ti tonn for mye

Et vogntog med over 10 tonn overlast ble stanset i en kontroll av Statens vegvesen i Lier. Det ble utstedt et vektgebyr på 40.000 kroner på stedet, skriver vegvesenet på Twitter. Det ene dekket var også svært slitt (bilde), forteller avdelingsingeniør Thore Paulsen.