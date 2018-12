Vogntog henger utenfor rekkverk på bru

Ifølge politiet sperrer trekkvognen veien over brua ved krysset mellom Hurumveien og Follestadveien.

– Tilhengeren på vogntoget henger litt over rekkverket, sier operasjonsleder Anne Meyer i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Føreren av vogntoget, en mann i 60-årene fra Latvia, har kommet seg ut og tungbilberger er på vei til stedet.

– Sjåføren skulle opp hit og avlevere noen tonn med stål. Så har han mest sannsynlig sklidd og kjørt ned autovern og «gjennomkjøring forbudt»-skilt, sier Amalie Wammen i politiet til NRK.

Oppretter sak

Hun forteller at politiet kommer til å forfølge saken.

– Her er det ikke lov til å kjøre inn, så vi kommer til å opprette en sak på dette, forklarer Wammen.

Til venstre i bildet ser man skiltet som både på norsk og engelsk forklarer at man skal benytte en annen vei til næringsparken. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Politiet meldte raskt på Twitter at det var en fare for at lastebilen kunne falle ned fra brua, men ifølge Meyer virker det som om den faren er liten.

Lastebilen har ifølge politiet kjørt gjennom et «gjennomkjøring forbudt»-skilt, og tatt med seg autovernet på veien og brua.

Har skjedd tidligere

Det er ikke første gang trailere får problemer på denne veistrekningen, ifølge Drammens Tidende.

Ofte er årsaken utenlandske vogntog som følger beskrivelsen de får fra GPS-en når de skal til Røyken næringspark.

Der vogntoget nå står fast er det tydelig merket at det er gjennomkjøring forbudt hvis man skal til E134 og Røyken næringspark. I tillegg finnes det er stort skilt som både på norsk og engelsk forteller at det ikke er lov å benytte seg av Follestadveien for å ta seg til næringsparken.

Veien er tydelig merket med «gjennomkjøring forbudt»-skilt – hvis man skal til næringsparken. Foto: Anders Martin Helle / NRK