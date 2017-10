Vinterføre på fjelloverganger

På noen av fjellovergangene er det nå meldt om vinterføre. På riksvei sju over Hardangervidda og på E134 over Haukelifjell er det snøslaps og glatt vei. Statens vegvesen ber alle som skal over fjellet, om å legge om til vinterdekk (bildet er fra Dyranut).