Det viser fakta Meteorologisk institutt har sammenstilt og sammenlignet over de siste 30 årene.

– Dette har vært en generell trend nå i ganske mange år. Høsten strekker seg lenger mot vinteren og våren kommer før, forteller klimaforsker hos Meteorologisk institutt, Ketil Isaksen.

Ketil Isaksen bekrefter at forsking viser at vinteren i lavlandet har blitt kortere. Foto: Bård Gudim / MET

I Buskerud har vintersesongene vært varierende, en vinter har det vært mye snø og andre sesonger svært lite snø.

– Likevel ser vi at det over tid viser at vinteren har blitt kortere, opplyser Isaksen.

Fortsatt vinter og snø i høyden

Selv om vinteren har blitt kortere i lavtliggende strøk, er ikke historien den samme for dem som beveger som opp på høyfjellet.

– Det kommer faktisk mer snø i høyden nå enn tidligere. Det viser en klar tendens til det i fjellområder, fortsetter Isaksen.

Årsaken er at det fortsatt er lavere temperaturer i høyden, noe som gjør at nedbøren kommer som snø.

– Merkelig vinter

Løypebas på Ringkollen og Åsa i Ringerike, Rolf Storebråten, opplever denne vinteren som helt merkelig.

– Det er helt klart at vinteren har blitt kortere. Men her hos oss har det vært en annet merkelig fenomen denne vinteren også for det har vært mildt i høyden og kaldt nede i dalen. På Romeriksåsen har de hatt skiløyper siden november mens det på Ringkollen først kom løyper noen måneder senere.

Ringkollen har hatt skiløyper de siste månedene. Men det har likevel vært lite snø. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Og det er ikke all verden med snø nå heller.

– I løypene er det alt fra 15 til 50 centimeter og det vanlige er gjerne 1 meter 70 centimeter.