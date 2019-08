På Vinmonopolet på Bragernes i Drammen stjeles det for 0,04 prosent fra utsalgene til polet – altså under en halv promille.

– Når man blir møtt med vennlighet blir det kanskje vanskeligere å stjele, sier butikkmedarbeider Trond Harald Stigen, som har mer enn ti års erfaring fra Vinmonopolet.

Viktig å få øyekontakt med kundene

Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke, sier de råder ansatte til å hilse på kundene og være imøtekommende når de kommer inn i butikken.

– Det at personalet får øyekontakt med kunden gjør at de vet de er sett og at personalet gjenkjenner dem, opplyser Bjerke.

Butikksjef Daniel Fjellestad og medarbeider Thor Martin Bjerke møter alltid kundene med øyekontakt. Det kan være med på å forhindre tyveri. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Butikksjef ved Vinmonopolet på Bragernes i Drammen, Daniel Fjellestad, har med årene lært å kjenne hva som avslører et tyveri.

Når oppførselen til kunden bryter med normalen får han en magefølelse på om kunden har en baktanke med besøket.

– Vi legger merke til om kunden virker å være litt på vakt, ser seg rundt og prøver å ha litt kontroll over omgivelsene, sier Fjellestad.

– Tradisjonelt lavt svinn

Helt siden Vinmonopolet begynte med selvbetjente butikker har svinnprosenten vært lav.

– Det har vært tradisjonelt lavt svinn over mange år, noe vi også har hatt fokus på etter at vi begynte med butikkeier, sier Bjerke.

En svinnprosent på 0,04 er ikke så oppsiktsvekkende for Bjerke, spesielt med tanke på at i vanlige butikker ligger den på 0,7-1,3 prosent.

I fjor ble det stjålet til sammen femten flasker brennevin fra utsalget på Bragernes i Drammen. Det er ikke mye i en butikk som omsetter for 106 millioner kroner i året.

Synlige og usynlige alarmer

På vårparten i år skjedde det allikevel et helt spesielt tyveri fra Vinmonopolet på Bragernes.

En flakse rød Bourdeauxvin med verdi 3500 kroner ble stjålet fra Vinmonopolet på Bragernes. Her viser butikksjef Daniel Fjellestad en av de to gjenværende vinene. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Da forsvant det ei flaske rød Bordeauxvin til den nette pris av 3500 kroner. De to gjenværende flaskene i butikken er nå utstyrt med store, godt synlige alarmer.

Mange av varene er også sikret på andre måter, men der er butikksjefen hemmelighetsfull.

– Jeg vil nødig bekrefte noe som helst, men ja, det er alarmer og annen festemekanisme på flaskene, opplyser Fjellestad.

Vinmonopolet på Bragernes i Drammen har satt på synlige alarmer på noen av flaskene sine. Her vist frem av butikksjef Daniel Fjellestad. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Fant tom flakse i hylla

Fjellestad har opplevd tyveritilfeller på jobb. Han har både tatt tyver på fersken og måtte løpe etter noen som har tatt med seg varer fra butikken. En gang fikk han en litt spesiell opplevelse.

– Det er ikke ofte, men jeg har opplevd å finne en tom flaske i butikken som noen bare tydeligvis bare måtte tømme der og da, sier butikksjef Fjellestad.