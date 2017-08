Vilsvik med ny SIF-kontrakt

Lars Vilsvik har i dag signert en ny langtidskontrakt med Strømsgodset. 28-åringen, som står med 243 kamper for drammensklubben, har forlenget kontrakten med fire og et halvt år, melder Strømsgodset. Vilsvik har vunnet cupgull, seriegull og to seriesølv med SIF.