Ville hogge hodet av familien

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Lørdag kveld ble alt annet en hyggelig for en familie i Hokksund. Klokken 21:25 ringte en mann på døren og ifølge familien var han svært sint.

– De opplevde han som høyrøstet og truende. Han tok også ei metallbøtte som sto ved inngangsdøren og kastet mot bilen til familien, forteller operasjonsleder Olav Myrvold i Sør-Øst politidistrikt til Drammens Tidende.

Det er uklart hvor lenge mannen i 40-årene stod ved inngangsdøren, men han kom med en rekke alvorlige trusler blant annet truet han familien med å hogge hodet av dem.

Pågrepet hjemme

De grove truslene gjorde at politiet rykket ut for å pågripe mannen, men da politiet kom frem var han gått. Familien kjente til mannen og visste at han bodde i nabolaget.

– Mannen var ikke spesielt samarbeidsvillig og ville først ikke slippe oss inn i huset han var, men da samboeren kom åpnet han døren. Han ble så tatt med til politistasjonen og har overnattet der. I løpet av søndagen vil han bli avhørt, forteller operasjonsleder Svein Erik Gevelt i Sør-Øst politidistrikt.