Vil utbedre Lieråstunnelen

Bane NOR har søkt Fylkesmannen om rehabilitering av Lieråstunnelen mellom Asker og Lier. Rehabilitering av togtunnelen vil blant annet omfatte tunnelvask og utskifting av bergsikring. Det er meningen at arbeidene skal pågå i to perioder, en i vinter og en ved påsketider neste år.