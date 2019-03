Vil øke overlevelsestiden til skredtatte

– Går det bra?

Anestesilege og forsøksleder Øyvind Thomassen får en tommel opp til svar fra sykepleierstudent og testperson Ivar Haukeliseter.

Haukeliseter ligger vannrett med hodet i en snøhule på teststedet i Hemsedal, uten tilgang på annen luft en den som er i snøen rundt ham.

De siste ti årene har nærmere 70 personer mistet livet i snøskred i Norge, ifølge Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Det å søke etter skredtatte er en desperat kamp mot klokka, der hvert minutt teller.

Mange frivillige tester

Et stort apparat med medisinsk fagfolk, assistenter og 20 frivillige er med på skred-forsøket i Hemsedal.

Anestesilege og forsøksleder Øyvind Thomassen i Fjellmedisinsk forskningsgruppe ved Universitet i Bergen. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

For man vet foreløpig for lite om hva som klinisk skjer med et menneske som blir liggende under snøen, sier anestesilege og forsøksleder Øyvind Thomassen i Fjellmedisinsk forskningsgruppe ved Universitet i Bergen.

– Vi skal se hva som skjer med oksygen og co₂ i det luftrommet like foran munnen når man ligger inni snøen, forklarer han.

Testpersonenes blod, hjerte og hjerne blir overvåket der de ligger med hodet i snøhulene. Alle dataene blir tatt vare på og skal analyseres i videre forskning.

Tester utstyr

Det er det norske selskapet Safeback som står bak en idé om å lage utstyr for å øke overlevelsestiden til skredtatte. De har fått penger av Forsvaret og Innovasjon Norge for å utvikle ideen, men trenger medisinsk forskning på området.

Blod, hjerte og hjerne blir overvåket av fagpersoner. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Fjellmedisinsk forskningsgruppe UiB er blant fagmiljøene som nå forsker på hva som skjer med et menneske som ligger begravd under snøen.

Det er de første 15 minuttene etter at noen har blitt tatt av snøskred som er kritiske, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ingeniør Tor Berge i Safeback sier de ønsker å flerdoble overlevelsestiden til skredtatte med sitt produkt som er under utvikling. Men han kan ennå ikke si hvordan.

Tor Berge i Safeback. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Vi har et samarbeid med Forsvaret og har laget en prototyp nummer én til dem, og holder på med en andre og tredje prototyp nå. Her må vi er være litt hemmelighetsfulle på grunn av konkurranse.

Les også: Dette bør du gjøre dersom du blir tatt av snøskred

​​Håper det vil hjelpe

Det piper i utstyret sykepleierstudenten Ivar Haukeliseter har på seg der han ligger i snøhulen.

– Nå tror jeg han begynner å kjenne på det at han puster igjen den lufta han puster ut, og føler behovet for å puste enda mer. Vi ser at pustefrekvensen går opp, og at han strever litt mer, forklarer Øyvind Østerås ved akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen.

Testpersonene ligger med hodet i en snøhule, uten tilgang på annen luft en den som er i snøen rundt dem. Foto: Tordis Gauteplas / NRK

Når Haukeliseter har fått hodet ut av snøhulen og fått tatt av seg utstyret, sier sykepleierstudenten at tiden «ble veldig rar» der inne.

– Det var nesten sånn at jeg lå og drømte meg litt vekk. Jeg tenkte at jeg håpet at dette kan komme til nytte. At det kommer til å hjelpe noen en gang, sier Haukeliseter.

Ennå er det for tidlig å si om overlevelsestiden vil kunne økes med utstyret, sier forsøksleder Thomassen.

– Resultatmessig vet vi ingenting ennå, men vi er veldig glade for at vi klarer å gjennomføre forsøket, sier han.