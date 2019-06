Vil ha nasjonalt forbud mot landbruksplast

Etter at naturfotograf Kristin Devor la ut bilder på Facebook av omfattende forsøpling med landbruksplast i Hemsedal, tok både kommunen og bondelaget tak i problemet.

Nå vil fotografen dokumentere at hele landet er i ferd med å drukne i rundballeplast.

– Det er et nasjonalt problem som er så stort at nå må noen gjøre noe, sier Devor.

Hun oppfordrer folk over hele landet til å sende henne bilder av landbruksplast i naturen. Bildene skal hun samle og levere til myndighetene i løpet av høsten.

Devor dokumenterte at plast fra rundballer ligger strødd. Foto: Kristin Devor / Privat

– Alltid noen som ikke klarer å håndtere svineriet

– Hjelp meg ved å ta bilder med mobilkamera. Send det til landbruksplast@gmail.com. Jeg skal ta vare på dem, printe ut hvert eneste ett, og lage ei «svartebok», sier Devor.

Hun legger ikke skjul på at hennes mål er å få til et forbud mot bruk av plast i landbruket.

– Jeg tror ikke det finnes gode løsninger for å ta hånd om all den plasten som er på avveie. Det vil alltid være noen som ikke klarer å håndtere dette svineriet.

Naturfotograf Kristin Devor vil forby landbruksplast. Foto: PRIVAT

– Jeg tror man må tenke nytt og finne nye måter å lagre gress på. Jeg vet om bønder som har forstått at plastproblemet er i ferd med å ta overhånd, og som har gått over til plansilo. Det synes jeg flere skal gjøre, sier Devor og legger til:

– Så får vi heller få på plass en tilskuddsordning, slik at det er mulig.

Olav Huso, som er leder i Hemsedal Bondelag, sier at bruken av rundballeplast har gjort slåtten mer effektiv for bøndene, og at bruk av silo og tørking av høy på hesjer nok ikke er noen løsning for alle lenger.

Han har mer tro på at løsningen er å endre folks holdning til forsøpling.

Ta bilde av landbruksplast på avveie og send til: landbruksplast@gmail.com Les videre, hvis du vil vite mer og del... Publisert av Kristin Devor Onsdag 12. juni 2019

Vil ha panteordning

SVs Arne Nævra mener vi må få på plass en panteordning for landbruksplast. Foto: Johan Sættem

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), som selv er en kjent naturfotograf, sier at plast i naturen er et stort problem.

– Alle ser det, og alle skjønner at det er noen grep vi er nødt til å ta, sier Nævra.

Han har tro på at en panteordning kan være løsningen.

– Vi må få til en innsamling som fungerer, og vi mener veien å gå er å få til en panteordning for denne plasten. Det må være en bonus for den som leverer, og en straff for dem som ikke gjør det, forklarer Nævra.

– Sånn som det er nå, må bøndene betale en egenandel for å levere plast, og da er det mange som skiter i det, rett og slett, avslutter han.