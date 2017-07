Vil ha lovleg pils i parken

Simen Murud frå Unge Høgre i Kongsberg seier til Laagendalsposten at han vil at det skal vera lov å drikka alkohol i parken, og at dette kan vera eit bra tiltak mot eit dødt bysentrum. Arbeidarpartiet i Kongsberg er på den andre sida mot forslaget.