Vil ha lokale regler

Miljøpartiet de grønne vil at kommunestyret i Røyken skal vedta at vannskuterkjøring må foregå minst 400 meter fra land. Partiet er bekymret for konsekvensene av at et frislipp, skriver Røyken og Hurums avis.Fra 18. mai ble vannskutere likestilt med motorbåter.