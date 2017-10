Vil ha hovedsete vest for Oslo

Hovedsetet etter sammenslåing av Buskerud, Østfold og Akershus bør ligge vest for Oslo, på Lysaker eller i Sandvika. Det mener fylkesordførerne som legger fram forslaget på et fellesmøte i dag. De foreslår at det styres gjennom parlamentarisme, og at Buskerud og Østfold sammenlagt skal ha flere representanter enn Akershus.