Vil gje ungdomar skattefri jobb

Fremskrittspartiet Ungdom i Buskerud vil gjera det lønande for ungdomar med sommarjobb. FpU ønske å heva frikortgrensa for inntekt til 100.000, i forhold til no med 55.000 kroner. – Det er viktig å heva frikortgrensa, skriv formann i FpU i Drammens Tidende.