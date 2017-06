Vil gi 5,2 mill. for Utøykaia-tomt

Statsbygg ønsker å kjøpe eiendommen nærmest Utøykaia for 5,2 millioner kroner. De har inngått en opsjonsavtale med Hole Eiendoms Utvikling AS for å kunne bygge et 22. juli-minnested. Eiendommen ble kjøpt av selskapet for 1,2 millioner kroner i 2016 og skulle etter planen benyttes til boligformål. Tomten slik den står i dag, er anslått til å ha en verdi på 1,6 millioner kroner, ifølge en verdivurdering.