Vil fengsle narkosiktede

To menn på 23 og 31 år fremstilles i dag for varetektsfengsling, siktet for brudd på narkotikalovgivningen. Politiet fant narkotika i bilen deres da de ble stoppet i en kontroll onsdag kveld. Politiet vil ikke opplyse hva slags stoff de ble tatt med, eller hvor mye som ble beslaglagt, men sier det dreier som om et middels stort beslag.