Viken kan gå en usikker fremtid i møte

1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold sammen til Viken fylkeskommune. Til sammen vil Viken ha 1,2 millioner innbyggere – nær en fjerdedel av Norges befolkning.

Dermed er årets valg det første fylkestingsvalget for Viken, og innbyggerne har gått til urnene for å velge sine representanter til det nye fylkestinget.

Det har bydd på mye spenning, og noen overraskelser.

– Det ser lovende ut for en rødgrønn storkonstellasjon, og hvis det holder seg er det meget gledelig, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), mandag kveld.

Opptellingen av stemmene viser foreløpig at Høyre er størst i Viken, med 25,1 prosent av stemmene. Hakk i hæl følger Arbeiderpartiet med sine 24,3 prosentpoeng.

Det er en nedgang på 9,5 prosentpoeng fra valget i 2015.

Likevel kan det ligge an til rødgrønt flertall hvis Ap får det som de vil. Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne fosser nemlig frem, med henholdsvis 13,2 og 7,5 prosentpoeng.

Disse tallene tar utgangspunkt i at 98,6 prosent av stemmene er talt opp.

– Ap går tilbake og det liker vi aldri, men det utjevner seg med at våre venner på rødgrønn side går frem. Det har vært et nytt og krevende valgkamparbeid i år med Viken, men vi har gjort en god valgkamp, sier Ryberg.

Brakvalg for Senterpartiet

Senterpartiet er det partiet som har størst grunn til å juble etter mandagens opptelling. Resultatet viser nemlig en økning på nesten åtte prosentpoeng siden fylkestingsvalget i 2015.

Sp-nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim ønsker nå å jobbe for å reversere sammenslåingen av de tre fylkene som skal utgjøre Viken. Foto: Camilla Skarra / NRK

– Dette er over all forventning. Vi satte oss et hårete mål om å gjøre det beste fylkestingsvalget noensinne, og nå har vi klart det med god margin, sier Sp-nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim mandag kveld.

Tvinnereim har tidligere kalt Viken for et stort feilgrep. Dersom valget går veien for Sp, ønsker hun å jobbe for en reversering av Viken.

– Den ambisjonen står ved lag. Vi håper at vi vil ha forhandlingsmakt inn i konstellasjonene, og jeg skal snakke med alle som vil være med på å reversere Viken, sier Tvinnereim.

Arbeiderpartiet har tidligere forsøkt å oppheve Viken ved flere anledninger. Det er derfor sannsynlig at de kan få med Senterpartiet på laget og danne en konstellasjon sammen.

Fylkestinget i Viken Slik fordeles de 87 plassene i fylkes­tinget mellom partiene: Overblikk Detaljert visning Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat. H AP SP FRP MDG SV V FNB R KRF PP PARTI ENDRING H Høyre 22 22 mandater AP Arbeiderpartiet 22 22 mandater SP Senterpartiet 12 12 mandater FRP Fremskrittspartiet 8 8 mandater MDG Miljøpartiet De Grønne 7 7 mandater SV Sosialistisk Venstreparti 4 4 mandater V Venstre 3 3 mandater FNB Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 3 3 mandater R Rødt 3 3 mandater KRF Kristelig Folkeparti 2 2 mandater PP Pensjonistpartiet 1 1 mandater

Ap kan få fylkesrådslederen

Blant kandidatene til rollen som øverste leder for 1,2 millioner mennesker, finner vi Tonje Brenna (Ap) fra Akershus Arbeiderparti og fylkesordfører i Akershus, Anette Marie Solli (H).

Fylkesordfører i Akershus, Anette Marie Solli (H), er ennå ikke overbevist om at det går mot rødgrønt flertall i Viken. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Kveldens resultat er bra for oss i forhold til hvor vi lå på meningsmålingene. Vi ligger an til å bli det største partiet i Viken, men det er jevnt med Ap, sier Solli mandag kveld.

Hun tror det blir viktig å ha gode samtaler med alle partiene i dagene som kommer, og at det ikke nødvendigvis blir et rødgrønt flertall.

– Jeg tror det er åpent ennå. Hvorvidt Sp heller mot Ap, eller ikke, vil vise seg i løpet av de neste dagene, sier Solli.

– Kan du være åpen for å endre mening når det kommer til Viken?

– Rent prinsipielt vil det ikke være riktig å innlede noen forhandlinger her i media. Samtalene vi skal ha med de andre partiene blir som sagt viktige, sier Solli.

Dersom det blir en rødgrønn konstellasjon, er det sannsynligvis Aps Tonje Brenna som blir fylkesrådsleder.

Blant kandidatene til rollen som fylkesordfører finner vi Drammensordfører Tore Opdal Hansen (H) og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap). Også her kan det blir Arbeiderpartiet som inntar lederstolen, til tross for partiets nedgang.

Fellesnemnda i Viken har vedtatt at fylkesbygget i det nye storfylket skal bygges i Sandvika i Bærum.