Det bekrefter helseforetaket i en pressemelding torsdag ettermiddag.

«Styret i Vestre Viken har etter en helhetsvurdering vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.», står det i pressemeldingen.

Styreleder i Vestre Viken HF, Torbjørn Almlid. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det er gjort en helhetsvurdering av saken. Hensynet til arbeidsmiljøet og driften ved avdelingen veier tyngst. Ved å akseptere boten tar vi til etterretning politiets foretaksstraff, sier styreleder i Vestre Viken, Torbjørn Almlid, i pressemeldingen.

Overfor NRK utdyper han:

– Vi hadde en grundig vurdering tidligere i år da vi valgte å si nei. Det var ikke en enkel avgjørelse da. Vi har vurdert det videre og det har ikke kommet mange nye ting inn i saken. Nå vil vi bidra til å normalisere situasjonen ved avdelingen. Det er en samlet helhetsvurdering som vipper det til at vi nå sier «ja takk», forklarer Almlid.

Krevende for de ansatte

Ifølge en ekstern granskingsrapport har Avdeling for patologi ved Drammen sykehus fått utbetalt til sammen 17,6 millioner kroner for mye i perioden 2002–2016. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

De foretakstillitsvalgte i Den norske legeforening, Toril Morken og Andrea Dobloug, sier i pressemeldingen at de tar til etterretning de forhold som har kommet frem i saken ved Avdeling for klinisk patologi.

Begge er glade for at styret i helseforetaket har vedtatt boten, fremfor å gå gjennom en rettssak.

– Avdeling for klinisk patologi i Drammen har vært preget av saken, og situasjonen har vært svært krevende for de ansatte. Nå ønsker vi å legge kodesaken bak oss for å se fremover og ønsker å samarbeide om den videre utviklingen av avdelingen, skriver de i pressemeldingen.

Se Brennpunkt-dokumentaren «Legekoden»

Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist – for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt? Du trenger javascript for å se video. Vi går til legene når vi er på vårt mest sårbare, og stoler på dem. Men tilliten kan misbrukes. Brennpunkt har gravd i pengestrømmene i og rundt legene. Vi har funnet både sykehusleger og fastleger som misbruker den tilliten de er blitt vist – for å tjene mest mulig. Er kontrollen god nok, og hvor stor er sjansen for å bli tatt?

Ønsket saken bedre belyst

Almlid sier i pressemeldingen at helseforetaket i utgangspunktet ønsket saken bedre belyst før de ville akseptere boten, men at en forlengelse av prosessen kunne virke negativt på blant annet arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Saken var berammet i Drammen tingrett i begynnelsen av desember.

– Som styreleder vil jeg nå legge vekt på å støtte ledelsen og de ansatte med å normalisere situasjonen ved avdelingen, og ser frem til at alle parter samarbeider om utviklingen videre, sier Almlid.

– Oppsummert er dette en særdeles komplisert sak som vi nå ønsker å legge bak oss. Så enkelt er det, forklarer Almlid til NRK.