Da Elena Solberg hentet bilen, etter å ha ventet fire timer på at den skulle bli ferdig på EU-kontroll, lå det en kølapp i det ene forsetet. Dato og klokkeslett fortalte tydelig at noen hadde trukket kølapp i dataavdelingen hos Elkjøp mens bilen var på EU-kontroll.

Ærend for firmaet

Solberg mistenkte verkstedet for å ha brukt hennes bil til å gjøre ærend for firmaet. Hun valgte derfor å sende en e-post til Drammen Gummiservice, med spørsmål om dette kunne stemme.

Denne kølappen som Elena fant i bilsetet avslørte at bilen ikke bare hadde vært på EU-kontroll. Foto: Privat

– Da jeg ikke fikk noe svar etter tre–fire dager, valgte jeg å ringe. En medarbeider i firmaet kunne bekrefte at mekanikeren som hadde utført EU-kontrollen hadde vært innom Elkjøp og kjøpt noen datakabler da han var ute og prøvekjørte bilen, sier Solberg.

– Jeg synes det var en litt pussig ting å gjøre, og opplevde det egentlig som litt frekt. Det er mulig noen vil synes jeg er litt hårsår, men jeg synes ikke det er greit, fortsetter hun.

Handlet hos Elkjøp

Ifølge Solberg skal verkstedet ha svart at dette var vanlig praksis, og hun møtte lite forståelse for at dette ikke var greit, forteller hun.

Butikksjef Svend Nelson hos Drammen Gummiservice bekrefter at EU-kontrolløren var innom Elkjøp da han var ute og prøvekjørte bilen til Elena.

Det er ikke vanlig at verkstedet bruker kundebiler når de gjør innkjøp. sier salgssjefen. (illustrasjonsfoto) Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Har dere brukt en kundebil til å gjøre innkjøp for firmaet?

– Nei, vi har ikke reist ut med denne bilen for å gjøre et ærend. Når vi har biler inne på EU-kontroll må de alltid prøvekjøres 10–15 minutter. I dette tilfellet var vi innom Elkjøp på veien mens den var på prøvekjøring, sier Svend Nelson.

– Ikke dagligdags

Han sier at han for så vidt skjønner at hun reagerer, men legger til at det ikke er dagligdags at firmaet bruker kundebiler når de skal kjøpe varer til eget firma. Samtidig synes han «det er litt mye» at NRK bryr seg om dette.

– Er det grunn til å beklage overfor Elena Solberg at dere brukte bilen hennes til gjøre innkjøp for firmaet mens hun ventet på at den skulle bli ferdig på EU-kontroll?

– Kunden ventet ikke hos oss mens den var på kontroll. Vi sier alltid at bilen må leveres på morgenen, og så får kunden melding når bilen er ferdig. Det er vanskelig å si hvor lang tid en slik kontroll tar, sier Nelson. I en e-post til Solberg har han beklaget hendelsen.

Trillet barnevogn i fire timer

Elena Solberg forteller at hun hadde med seg et sykt barn denne dagen, og at hun hadde bedt om at bilen ble ferdig så raskt som mulig.

– Jeg trillet barnevogn i fire timer mens bilen var på EU-kontroll, sier hun.

Fordi Solberg var usikker på om det hun hadde opplevd var greit eller ikke, la hun ut en post på Facebook, med bilde av kølappen hun fant i bilsetet, og et spørsmål om hva andre syntes.

– Ingen kommenterte at de syntes det var greit at bilen ble brukt til slike ting mens den var på EU-kontroll, sier hun.

Hun synes også at det er uheldig at en gjenglemt kølapp avslører at den har vært brukt i bilverkstedets tjeneste.

– Det er greit å gjøre feil, og dette er ingen kjempealvorlig sak. Men jeg synes firmaet i liten grad har vist evne til selvkritikk. Jeg oppfatter det som rett og slett uproft, avslutter Elena Solberg.