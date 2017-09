Venter på endelig dødsårsak

Mer enn tre måneder etter at en ung mann døde etter narkotikabruk og en voldsepisode i Drammen, venter politiet fortsatt på den endelige obduksjonsrapporten. To kamerater av 17-åringen, er siktet for grov vold, men den foreløpige rapporten slo fast at volden ikke var livstruende i seg selv.