Vekkerklokka kan være farligere enn du tror

– En bråvåkning der man kvekker til, kan være en ekstra belastning for hjertet og systemer i kroppen.

Lege Bjørn Bjorvatn forsker på søvn. Han er også professor i medisin ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Bjørn Bjorvatn er lege og søvnforsker. Han forteller at det er viktig å få nok søvn hver dag, slik at man fungerer godt i hverdagen.

Forstyrrer søvnmønsteret

Se for deg at du våkner av fuglekvitter utenfor vinduet, med en fersk kopp kaffe på nattbordet, og solen som skinner over åskammen langt der borte. Høres det ikke deilig ut?

Realiteten for de fleste er derimot en høy og intensiv lyd som forteller deg at du skal på jobb om en time.

– Det at man bruker vekkerklokke og kanskje én til to kopper kaffe for å komme seg opp om morgenen er jo allerede et tegn på at en får for lite søvn.

– Derfor er det lurt å omstille seg litt før jobben kaller. Stå opp en time tidligere, eller sørg for å få kraftig dagslys på øynene rett etter at du har våknet, er rådet til Bjorvatn.

Den fungerer akkurat slik den skal, men bråvåkner du kan det være usunt for kroppen din. Foto: colourbox

Statens arbeidsmiljøinstitutt har også noen råd til alle som må venne seg til tidlige morgener og ikke fullt så sene kvelder: Gjør noe med døgnrytmen, kutt ut alkohol de første kveldene og kom i gang for fullt så fort som mulig.

Pasienter med hjertesykdommer mest utsatt

Lege og hjertespesialist, Wasim Zahid, sier at det er liten risiko for de aller fleste å bråvåkne av en høy alarm. Har du en hjertesykdom derimot, kan du være utsatt, forteller han. Foto: Christina Oppelstrup Juelsen / NRK

Legene er derimot ikke helt enige om hvor stor belastning en bråvåkning er for hjertet.

– For de med normalt hjerte, er det liten risiko å våkne av en brå alarm, selv om det er ubehagelig, sier overlege og hjertespesialist ved Drammen sykehus, Wasim Zahid.

Han understreker allikevel at personer med hjertesykdommer kan være utsatt.

– Har du et betydelig svekket hjerte, kan en plutselig puls og blodtrykksøkning være en belastning for kroppen.

Full fart i bakeriet midt på natten

En av dem som er vant til å stå svært tidlig opp, er Esten Jensen i Krokstadelva. Han er bakermester, og for at folk skal få ferskt brød til frokost, må han være i gang grytidlig.

– Nå har jeg jobbet med dette i 29 år, og det er jo litt slik at jeg begynner å lengte tilbake til rutinene etter bare 14 dagers ferie. Det har aldri vært et problem for meg å stå opp tidlig, sier han.

Bakermesteren har ett enkelt råd:

– Sørg for at du legger deg i tide og får nok søvn!

I Krokstadelva lukter det boller og brød, noe Ben Klausen og Esten Jensen sørger for ved å stå opp tidligere enn de fleste. Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Lær deg å våkne uten vekkerklokka

Bjorvatn har noen gode tips til den som ønsker å lære å våkne av seg selv og slippe vekkerklokka.

En fryktet nødvendighet for mange. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Hvis du våkner til samme tidspunkt hver dag, er det lettere. For hvis du glemmer å sette vekkerklokka en dag, kan du likevel våkne til den tiden alarmen skulle vekke deg, sier Bjorvatn.

– Det er også slik at hvis du skal rekke noe, er det lettere å innstille seg til å våkne til et bestemt klokkeslett, sier Bjorvatn.